बिहार: भाजपा ने जदयू को हाईजैक कर लिया, अब नीतीश कुमार की पार्टी नहीं रही; तेजस्वी यादव का हमला

जहानाबाद में पूर्व उपमुख्यमंत्री और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जदयू को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जदयू को हाईजैक कर लिया है। अब जदयू नीतीश कुमार की पार्टी नहीं रही, बल्कि कुछ लोग इसे अपने तरीके से चला रहे हैं।

तेजस्वी यादव बीती रात इमलिया चक पहुंचे, जहां उन्होंने दिवंगत राजद विधायक डॉ. सच्चिदानंद यादव के परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने शोकाकुल परिवार को ढांढस बंधाया और कहा कि दुख की इस घड़ी में पूरा राजद परिवार उनके साथ खड़ा है। उन्होंने दिवंगत नेता के राजनीतिक और सामाजिक योगदान को याद करते हुए परिवार के प्रति संवेदना जताई।

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इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि जदयू अब चंद लोगों तक सिमटकर रह गई है। उन्होंने कहा कि संजय झा और ललन सिंह पार्टी को अपने तरीके से चला रहे हैं और दोनों के बीच राजनीतिक दांव-पेच चल रहा है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार की जनता सब कुछ देख और समझ रही है।

एमएलसी चुनाव में कांग्रेस के अलग उम्मीदवार उतारने के सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि इससे महागठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने दावा किया कि महागठबंधन पूरी तरह एकजुट है और सभी दल मिलकर मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्षी एकता को लेकर किसी तरह का भ्रम नहीं है।

तेजस्वी यादव के पहुंचने की सूचना पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और राजद कार्यकर्ता भी वहां पहुंचे। स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। परिजनों से मुलाकात के दौरान तेजस्वी यादव ने परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया।