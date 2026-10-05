बिहार: बेगूसराय में 20 लाख की रंगदारी के बाद किसान के घर 40 से अधिक राउंड फायरिंग, इलाके में दहशत

छौड़ाही थाना क्षेत्र के नारायणपीपड़ गांव में सोमवार की अहले सुबह किसान के घर ताबड़तोड़ फायरिंग से इलाके में दहशत फैल गई। पीड़ित विजय कुमार राय ने आरोप लगाया है कि 20 लाख रुपये की कथित रंगदारी नहीं देने पर बदमाशों ने उनके घर को निशाना बनाकर 40 से अधिक राउंड गोलियां चलाईं।

घटना सुबह करीब चार बजे की बताई जा रही है। उस समय परिवार के सभी सदस्य घर में सो रहे थे। अचानक लगातार गोलियां चलने की आवाज से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। आरोप है कि फायरिंग के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए।

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घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जांच की। पुलिस ने वहां से करीब 20 खोखे बरामद किए हैं। इसके अलावा एक सफेद चप्पल भी मिली है। पुलिस इन साक्ष्यों के आधार पर हमलावरों की पहचान करने में जुटी है।

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पीड़ित ने छह लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया है। आवेदन में 20 लाख रुपये की रंगदारी मांगने और रकम नहीं देने पर धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी।



स्कॉर्पियो से आने की बात

घटना में काले रंग की स्कॉर्पियो के इस्तेमाल की बात भी सामने आई है। बताया जा रहा है कि कच्ची सड़क पर वाहन के निशान मिले हैं। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालने के साथ मोबाइल लोकेशन और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की भी जांच कर रही है।

मंझौल डीएसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और पीड़ित परिवार तथा ग्रामीणों से घटना की जानकारी ली। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है।

घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने पुलिस से आरोपितों की जल्द गिरफ्तारी और गांव में रात्रि गश्ती बढ़ाने की मांग की है। वहीं, पुलिस का कहना है कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पूरे मामले की जांच की जा रही है।