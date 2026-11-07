छठ महापर्व में अब पुरुष भी पूरी श्रद्धा के साथ निर्जला व्रत कर रहे हैं। लेकिन पुरुषों के छठ करने के दौरान एक ऐसी परंपरा सामने आती है, जिसे लेकर अक्सर जिज्ञासा रहती है। वह है सिंदूर लगाने की रस्म। सुहागिन महिलाओं के लिए मांग में सिंदूर भरना छठ की परंपरा का अहम हिस्सा माना जाता है, लेकिन जब व्रती पुरुष हो तो यह रस्म कैसे पूरी होती है? गया के सूर्य मंदिर के आचार्य के अनुसार, ऐसी स्थिति में परिवार की सुहागिन महिला सिंदूर का टीका लगा सकती है। यदि कोई महिला उपलब्ध न हो तो फूल में सिंदूर रखकर पान के पत्ते पर अर्पित करने की विधि भी अपनाई जाती है। पुरुष छठव्रती मुनमुन सिन्हा की कहानी भी इस परंपरा की एक अलग तस्वीर पेश करती है।

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पुरुष छठव्रती मुनमुन सिन्हा बताते हैं कि एक समय वह बेहद कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे थे। छठ पर्व के दौरान उन्होंने छठी मैया से प्रार्थना की और मन्नत मांगी कि अगर वह इन परेशानियों से बाहर निकल गए तो खुद छठ व्रत करेंगे। उनकी मनोकामना पूरी हुई और अगले साल उनकी नौकरी लग गई। इसके बाद उन्होंने छठी मैया की कृपा मानते हुए खुद व्रत करने का संकल्प लिया। तभी से वह पूरे नियम और विधि-विधान के साथ छठ कर रहे हैं। मुनमुन बताते हैं कि पुरुष होकर छठ करने में सिंदूर की परंपरा निभाने के लिए शुरुआत में उनकी मां साथ रहती थीं। वह सिंदूर लगाने की विधि पूरी करती थीं। शादी के बाद पत्नी ने यह जिम्मेदारी संभाली। पत्नी भी उनके साथ उपवास रखकर इस परंपरा को निभाती थीं।मुनमुन सिन्हा बताते हैं कि एक बार ऐसी स्थिति आई, जब घर में कोई महिला उपवास नहीं कर रही थी। तब उन्होंने अपने पंडित से इस परंपरा के बारे में जानकारी ली। पंडित ने उन्हें बताया कि फूल में सिंदूर रखकर पान के पत्ते पर अर्पित किया जा सकता है। इसके बाद उन्होंने इसी विधि से परंपरा पूरी की। उनके मुताबिक, छठ में सबसे महत्वपूर्ण चीज सच्ची श्रद्धा, संकल्प और नियमों के प्रति समर्पण है।गयाजी में फल्गु नदी के तट पर स्थित प्रसिद्ध सूर्य मंदिर के आचार्य मनोज कुमार मिश्रा बताते हैं कि छठ में सिंदूर लगाने की परंपरा मुख्य रूप से सुहागिन महिलाओं से जुड़ी है। महिलाएं मांग में सिंदूर लगाकर पति की लंबी उम्र और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करती हैं। पुरुषों के छठ करने पर इस रस्म को लेकर सवाल उठता है।आचार्य के अनुसार पुरुष व्रती को परिवार की कोई सुहागिन महिला, जैसे पत्नी, मां या बहन सिंदूर का टीका लगा सकती है। यदि ऐसी कोई महिला उपलब्ध नहीं है तो फूल में सिंदूर रखकर पान के पत्ते पर अर्पित करने की विधि भी अपनाई जा सकती है। हालांकि, यह परंपरा अलग-अलग परिवारों और स्थानीय मान्यताओं के अनुसार बदल सकती है।छठ व्रत में पुरुषों और महिलाओं के लिए मूल धार्मिक अनुशासन समान है। नहाय-खाय से शुरुआत, खरना का प्रसाद, इसके बाद निर्जला उपवास और फिर संध्या एवं प्रातःकालीन अर्घ्य की परंपरा निभाई जाती है। पूजा सामग्री की शुद्धता, सात्विकता, स्वच्छता और संयम का विशेष ध्यान रखना होता है।पुरुषों के छठ करने के पीछे संतान की सुख-समृद्धि, परिवार की खुशहाली, मनोकामना पूरी होने और व्यक्तिगत संकल्प जैसी कई वजहें हैं। कुछ पुरुष अपनी पत्नी और परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए भी व्रत करते हैं। ऐसे में सिंदूर की रस्म से लेकर खरना और अर्घ्य तक परिवार की सहभागिता दिखाई देती है। छठ की यह तस्वीर बताती है कि व्रत करने वाले की पहचान महिला या पुरुष होने से नहीं, बल्कि उसके संकल्प और आस्था से जुड़ी होती है।