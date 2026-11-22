महाबोधि मंदिर और बोधगया की सुरक्षा एवं व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बोधगया मंदिर प्रबंधकारिणी समिति (बीटीएमसी) ने नई पहल शुरू की है। अब बोधगया की सभी मोनास्ट्री में रहने वाले देशी-विदेशी बौद्ध भिक्षुओं की पहचान दर्ज की जाएगी। स्थायी रूप से रहने वाले भिक्षुओं के साथ-साथ बाहर से आकर लंबे समय तक प्रवास और ध्यान-साधना करने वाले भिक्षुओं को भी पहचान पत्र बनवाना होगा। इसके लिए बीटीएमसी ने सभी मोनास्ट्री प्रभारियों को निर्देश जारी किया है।

सभी मोनास्ट्री के भिक्षुओं का जुटेगा रिकॉर्ड

बीटीएमसी ने बोधगया स्थित सभी मोनास्ट्री में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं का पहचान पत्र बनाने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। इसके तहत मोनास्ट्री में स्थायी रूप से रहने वाले भिक्षुओं के अलावा दूसरे शहरों और देशों से आकर यहां प्रवास करने वाले भिक्षुओं को भी आईडी कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। इस संबंध में बीटीएमसी सचिव की ओर से अंतरराष्ट्रीय बौद्धिस्ट काउंसिल, बोधगया के महासचिव और सभी मोनास्ट्री के भिक्षु प्रभारियों को पत्र जारी किया गया है।

विज्ञापन

बाहर से आने वाले भिक्षु भी दायरे में

इस व्यवस्था में केवल मोनास्ट्री के स्थायी निवासियों को ही शामिल नहीं किया गया है। बोधगया के बाहर से आकर विभिन्न मोनास्ट्री में ठहरने और लंबे समय तक महाबोधि मंदिर परिसर में ध्यान-साधना करने वाले भिक्षुओं को भी पहचान पत्र बनवाना होगा। संबंधित मोनास्ट्री के माध्यम से ऐसे भिक्षुओं के पहचान पत्र बनवाने की व्यवस्था करने को कहा गया है। इससे बोधगया में अस्थायी रूप से प्रवास करने वाले भिक्षुओं की पहचान और उनसे जुड़ी जानकारी भी प्रशासन के पास उपलब्ध रहेगी।

विज्ञापन

विज्ञापन

जीतन राम मांझी की बैठक में उठा था सुझाव

बीटीएमसी सचिव सह गया के अपर समाहर्ता परितोष कुमार ने बताया कि 31 अक्टूबर 2026 को महाबोधि मंदिर और बोधगया के समग्र विकास को लेकर एक बैठक आयोजित की गई थी। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्री जीतन राम मांझी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सभी मोनास्ट्री के बौद्ध भिक्षुओं का पहचान पत्र बनाने का सुझाव दिया गया था। इसी सुझाव के आधार पर अब इस दिशा में कार्रवाई शुरू की गई है।

मोनास्ट्री प्रभारियों को सूची सौंपने का निर्देश

बीटीएमसी सचिव ने सभी मोनास्ट्री प्रभारियों को अपने यहां रहने वाले भिक्षुओं के पहचान पत्र बनवाना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही सभी भिक्षुओं की सूची बोधगया मंदिर प्रबंधकारिणी समिति के कार्यालय में जमा कराने को कहा गया है। इस पहल के तहत बोधगया की विभिन्न मोनास्ट्री में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं की पहचान और उनसे संबंधित जानकारियों का व्यवस्थित रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। इससे अंतरराष्ट्रीय बौद्ध केंद्र के रूप में प्रसिद्ध बोधगया में सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।