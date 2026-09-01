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बिहार: तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दंपती को रौंदा, मौके पर दोनों की दर्दनाक मौत; हादसे के बाद सड़क जाम

Tue, 01 Sep 2026 03:55 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, औरंगाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, औरंगाबाद Published by: अमर उजाला ब्यूरो Updated Tue, 01 Sep 2026 03:55 PM IST
सार

औरंगाबाद के मदनपुर थाना क्षेत्र में एनएच-19 पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दंपती को टक्कर मार दी। हादसे में प्रहलाद पाल और उनकी शिक्षिका पत्नी उर्मिला देवी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे और सुरक्षा उपायों की मांग को लेकर सड़क जाम कर दी। पुलिस के आश्वासन के बाद जाम समाप्त हुआ।

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Bihar Road Accident Speeding Truck Crushes Couple to Death on Motorcycle Furious Locals Block Road
मौके पर मौजूद वाहन जाम में फंसे - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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औरंगाबाद। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-19 जीटी रोड पर औरंगाबाद जिले के मदनपुर थाना क्षेत्र में अंजनवां मोड़ के पास मंगलवार सुबह एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दंपती को रौंद डाला। हादसे में दंपती की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। दुर्घटना के बाद ट्रक चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। मृतकों की पहचान सलैया थाना क्षेत्र के जोगड़ी गांव निवासी प्रहलाद पाल और उनकी पत्नी उर्मिला देवी के रूप में की गई है। मदनपुर थाना की पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए औरंगाबाद सदर अस्पताल लाया है। मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है।
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मिली जानकारी के मुताबिक, प्रहलाद पाल अपनी शिक्षिका पत्नी उर्मिला देवी को बाइक से अंजनवा स्थित राजकीय मध्य विद्यालय पहुंचाने जा रहे थे। इसी दौरान अंजनवां मोड़ के पास बाइक के एनएच-19 को पार करते वक्त विपरीत दिशा से तेज गति से आ रहे अनियंत्रित ट्रक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबर्दस्त थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और दंपती की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। दुर्घटना के बाद ट्रक चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया।
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मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम
हादसे की सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंचे गुस्साए परिजनों और स्थानीय ग्रामीणों ने दोनों के शवों को सड़क पर रखकर एनएच-19 को जाम कर दिया। इस दौरान आक्रोशित मृतकों के आश्रितों को मुआवजा देने, दुर्घटनास्थल पर स्पीड ब्रेकर बनाने, साइनेज लगाने और फरार ट्रक चालक की अविलंब गिरफ्तारी की मांग करने लगे। वहीं, एनएच-19 के दोनों लेन के जाम होते ही राष्ट्रीय राजमार्ग के पूर्वी और पश्चिमी दोनों छोर पर वाहनों की लंबी-लंबी कतारें लग गईं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी।
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मुआवजा दिलाने का आश्वासन देकर पुलिस ने जाम हटवाया
वहीं, हादसे और सड़क जाम की सूचना मिलते ही मदनपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस अधिकारियों ने आक्रोशितों से बात कर उन्हें सरकारी प्रावधान के तहत उचित मुआवजा दिलाने और ट्रक चालक की पहचान कर सख्त कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया। इसके बाद आक्रोशितों ने जाम समाप्त कर दिया।

फरार ट्रक और चालक की पहचान करने में जुटी पुलिस
जाम समाप्त कराने के बाद पुलिस ने पंचनामा तैयार कर शवों को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए औरंगाबाद सदर अस्पताल लाया। मदनपुर थानाध्यक्ष ने बताया कि परिजनों के आवेदन पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस वाहन और फरार ट्रक चालक की पहचान सुनिश्चित करने में जुटी है। वहीं, हादसे के बाद परिजनों में हाहाकार मचा है। उनका रो-रोकर बुरा हाल है। उनके गांव में मातम पसरा है। साथ ही शिक्षिका के स्कूल में भी गम का माहौल है।

 

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