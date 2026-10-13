त्योहारों पर रेलवे की सौगात: नई दिल्ली-पटना के बीच चलेगी वंदे भारत फेस्टिवल स्पेशल, जानें पूरा शेड्यूल

रेलवे ने आगामी त्योहारों के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए नई दिल्ली और पटना के बीच 16 कोच वाली नई दिल्ली-पटना-नई दिल्ली वंदे भारत फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। यह विशेष ट्रेन अक्तूबर और नवंबर के महीनों में निर्धारित तिथियों पर चलेगी। दोनों दिशाओं में यह ट्रेन कुल 18-18 फेरे लगाएगी। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने मंगलवार को यह जानकारी साझा की। त्योहारों के मौसम में दिल्ली और बिहार के बीच यात्रा करने वाले लोगों की सुविधा के लिए इस विशेष सेवा को शुरू किया जा रहा है।

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ट्रेन संख्या 02252 नई दिल्ली-पटना वंदे भारत फेस्टिवल स्पेशल का परिचालन 16 अक्तूबर से शुरू होगा। यह ट्रेन 16 और 18 अक्तूबर को चलेगी। इसके बाद 21 अक्तूबर से 25 नवंबर तक यह गाड़ी हर सोमवार, बुधवार और शनिवार को पटरी पर दौड़ेगी। वापसी दिशा में ट्रेन संख्या 02251 पटना-नई दिल्ली वंदे भारत फेस्टिवल स्पेशल का संचालन 17 और 19 अक्तूबर को किया जाएगा। इसके बाद 22 अक्तूबर से 26 नवंबर तक यह ट्रेन प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और रविवार को यात्रियों के लिए उपलब्ध रहेगी।नई दिल्ली से चलने वाली ट्रेन संख्या 02252 सुबह 8:35 बजे प्रस्थान करेगी। इसके बाद यह सुबह 10:21 बजे अलीगढ़ पहुंचेगी। दोपहर 1:30 बजे यह ट्रेन कानपुर सेंट्रल और दोपहर 3:45 बजे प्रयागराज पहुंचेगी। शाम 6:00 बजे यह गाड़ी पं. दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर पहुंचेगी। इसके बाद शाम 7:26 बजे बक्सर और रात 8:10 बजे आरा पहुंचेगी। अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव के रूप में यह ट्रेन रात 9:30 बजे पटना जंक्शन पहुंचेगी।पटना जंक्शन से चलने वाली ट्रेन संख्या 02251 सुबह 10:00 बजे प्रस्थान करेगी। यह सुबह 10:38 बजे आरा और सुबह 11:25 बजे बक्सर पहुंचेगी। दोपहर 1:10 बजे यह ट्रेन पं. दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और दोपहर 3:35 बजे प्रयागराज पहुंचेगी।इसके बाद शाम 5:50 बजे यह कानपुर सेंट्रल और रात 8:53 बजे अलीगढ़ पहुंचेगी। अंत में यह विशेष ट्रेन रात 11:30 बजे नई दिल्ली स्टेशन पहुंचेगी। त्योहारों के दौरान दिल्ली और बिहार के बीच लोगों की बढ़ती आवाजाही को देखते हुए रेलवे का यह निर्णय यात्रियों को बड़ी राहत और यात्रा के अतिरिक्त विकल्प प्रदान करेगा।