पटना के पालीगंज थाना क्षेत्र के उदयपुर गांव में पारिवारिक विवाद के बाद एक 42 वर्षीय युवक की मौत का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान गांव निवासी स्व. राम इकबाल चौधरी के पुत्र उमेश चौधरी के रूप में हुई है। मंगलवार को ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने सोन नदी किनारे पहुंचकर दाह संस्कार से पहले ही शव को अपने कब्जे में ले लिया। घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई।

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बताया जा रहा है कि उमेश चौधरी और उसकी पत्नी कलावती देवी के बीच पिछले करीब तीन वर्षों से विवाद चल रहा था। बताया जा रहा है कि सोमवार की रात भी दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। इसके बाद उमेश ने घर के एक कमरे में फांसी लगा ली। हालांकि, घटना की जानकारी परिजनों की ओर से पुलिस को नहीं दी गई। परिवार के लोग शव को अंतिम संस्कार के लिए सोन नदी किनारे ले गए थे।गांव के लोगों से सूचना मिलने के बाद पालीगंज थाना और महबलीपुर ओपी की पुलिस टीम मौके पर पहुंची। ओपी प्रभारी दीपक कुमार समेत पुलिसकर्मियों ने सोन नदी किनारे से शव को अपने कब्जे में लिया। इसके बाद एफएसएल टीम को भी मामले की जानकारी दी गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए पटना एम्स भेज दिया है।बताया जाता है कि उमेश चौधरी की शादी करीब 20 वर्ष पहले हुई थी। उसके चार बेटे और एक बेटी हैं। ग्रामीणों के अनुसार, पति-पत्नी के बीच विवाद की एक वजह पत्नी पर शराब बेचने का आरोप भी था। हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पालीगंज थानाध्यक्ष संतोष कुमार ने बताया कि ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को दाह संस्कार से पहले कब्जे में लिया। फिलहाल मृतक की पत्नी कलावती देवी से पूछताछ की जा रही है। पुलिस मामले की जांच और आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है।