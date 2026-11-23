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कल्याणपुर थाना पुलिस ने रुपये दोगुने करने का झांसा देकर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह के एक सक्रिय सदस्य को छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी की पहचान केसरिया थाना क्षेत्र के चंदन प्रसाद गांव निवासी पुष्पेंद्र कुमार (25) के रूप में की है। आरोपी विशेष रूप से बुजुर्ग महिलाओं को अपना शिकार बनाता था और उनसे मोटी रकम ऐंठकर फरार हो जाता था।