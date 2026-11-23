बिहार: रुपये दोगुने करने का झांसा देने वाला ठग गिरफ्तार, बुजुर्ग महिलाओं को बनाता था शिकार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पूर्वी चंपारण Published by: प्रतीक कुमार पाण्डेय Updated Mon, 23 Nov 2026 04:31 PM IST
सार
पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर में पुलिस ने रुपये दोगुने करने का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान केसरिया थाना क्षेत्र के चंदन प्रसाद गांव निवासी पुष्पेंद्र कुमार (25) के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक, वह खास तौर पर बुजुर्ग महिलाओं को निशाना बनाता था।
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विस्तार
कल्याणपुर थाना पुलिस ने रुपये दोगुने करने का झांसा देकर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह के एक सक्रिय सदस्य को छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी की पहचान केसरिया थाना क्षेत्र के चंदन प्रसाद गांव निवासी पुष्पेंद्र कुमार (25) के रूप में की है। आरोपी विशेष रूप से बुजुर्ग महिलाओं को अपना शिकार बनाता था और उनसे मोटी रकम ऐंठकर फरार हो जाता था।
भरोसा जीतकर ठगी
आरोपी महिलाओं के पास जाकर उनसे आत्मीयता से बातचीत करता था और उनका विश्वास हासिल कर लेता था। वह खुद को गोरखपुर अथवा लखनऊ से दो लाख रुपये लेकर आया हुआ बताता था और स्थानीय बैंक खाता न होने की बात कहता था। इसके बाद वह पीड़ितों को अपने बैंक खाते में रुपये जमा कराने का झांसा देता था। भरोसा कायम होने के बाद आरोपी पीड़ितों को कागज के बने नकली नोट जैसे बंडल थमा देता था और उनके असली रुपये लेकर फरार हो जाता था। पूछताछ में आरोपी ने इस तरह की सैकड़ों घटनाओं में शामिल होने की बात स्वीकार की है।
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आरोपी यूपी में जा चुका है जेल
पुलिस के अनुसार पकड़ा गया आरोपी उत्तर प्रदेश के तमकुही से भी पूर्व में जेल जा चुका है। उसके खिलाफ कल्याणपुर थाने में दर्ज केके तहत मामला दर्ज कर कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके अलावा, शंभू सिंह नामक व्यक्ति से हुई छिनतई के मामले में भी उसकी संलिप्तता पाई गई है।
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पुलिस गिरोह के अन्य सहयोगियों का पता लगाने के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश कर अन्य आरोपियों को भी कानून के दायरे में लाया जाएगा।
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भरोसा जीतकर ठगी
आरोपी महिलाओं के पास जाकर उनसे आत्मीयता से बातचीत करता था और उनका विश्वास हासिल कर लेता था। वह खुद को गोरखपुर अथवा लखनऊ से दो लाख रुपये लेकर आया हुआ बताता था और स्थानीय बैंक खाता न होने की बात कहता था। इसके बाद वह पीड़ितों को अपने बैंक खाते में रुपये जमा कराने का झांसा देता था। भरोसा कायम होने के बाद आरोपी पीड़ितों को कागज के बने नकली नोट जैसे बंडल थमा देता था और उनके असली रुपये लेकर फरार हो जाता था। पूछताछ में आरोपी ने इस तरह की सैकड़ों घटनाओं में शामिल होने की बात स्वीकार की है।
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आरोपी यूपी में जा चुका है जेल
पुलिस के अनुसार पकड़ा गया आरोपी उत्तर प्रदेश के तमकुही से भी पूर्व में जेल जा चुका है। उसके खिलाफ कल्याणपुर थाने में दर्ज केके तहत मामला दर्ज कर कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके अलावा, शंभू सिंह नामक व्यक्ति से हुई छिनतई के मामले में भी उसकी संलिप्तता पाई गई है।
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पुलिस गिरोह के अन्य सहयोगियों का पता लगाने के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश कर अन्य आरोपियों को भी कानून के दायरे में लाया जाएगा।