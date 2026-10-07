झारखंड: धनबाद में सेवा संकल्प यात्रा के दौरान बड़ा हादसा टला, विधायक शत्रुघ्न महतो की शर्ट में कैसे लगी आग?
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: तरुणेंद्र कुमार चतुर्वेदी Updated Wed, 07 Oct 2026 06:21 PM IST
सार
धनबाद के जगजीवन नगर में भाजपा की सेवा संकल्प यात्रा के दौरान बड़ा हादसा टल गया। जलती मशाल से निकली चिंगारी विधायक शत्रुघ्न महतो की शर्ट पर जा गिरी, जिससे कपड़े में आग लग गई। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत आग बुझाकर विधायक को बचा लिया।
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विस्तार
झारखंड के धनबाद शहर स्थित जगजीवन नगर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से आयोजित सेवा संकल्प यात्रा के दौरान एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। इस जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान जलती हुई एक मशाल से अचानक निकली चिंगारी विधायक शत्रुघ्न महतो की शर्ट पर जा गिरी। चिंगारी के कपड़े पर गिरते ही उसमें तुरंत आग लग गई। मौके पर उपस्थित लोगों और कार्यकर्ताओं ने त्वरित तत्परता दिखाते हुए समय रहते आग को बुझा दिया, जिससे एक गंभीर दुर्घटना होने से बच गई।
मीडिया को बयान देते समय हुई घटना
यह अनहोनी उस समय हुई जब सांसद ढुल्लू महतो मीडियाकर्मियों से बातचीत कर रहे थे और उन्हें अपनी बात बता रहे थे। विधायक शत्रुघ्न महतो सांसद के ठीक पीछे खड़े होकर पूरी बात सुन रहे थे। इसी बीच वहां जलाई गई मशाल से अचानक एक चिंगारी छिटकी और सीधे विधायक के वस्त्रों पर गिर गई। देखते ही देखते उनकी शर्ट में आग की लपटें दिखाई देने लगीं।
वहां मौजूद समर्थकों ने बिना कोई देरी किए तुरंत सक्रियता दिखाई और वस्त्रों में लगी आग को पूरी तरह शांत किया। इस घटना में विधायक की शर्ट जल गई, लेकिन राहत की बात यह रही कि वे सुरक्षित रहे और उन्हें कोई गंभीर नुकसान नहीं पहुंचा।
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यात्रा स्थल पर कुछ देर बनी अफरा-तफरी
मशाल से आग भड़कने की इस घटना से सेवा ज्योति यात्रा के दौरान कुछ पलों के लिए अफरा-तफरी का माहौल पैदा हो गया। अचानक हुए इस घटनाक्रम से वहां उपस्थित लोगों की सांसें कुछ समय के लिए थम गईं और चिंता की स्थिति बन गई। हालांकि, उपस्थित लोगों ने अपनी सूझबूझ से स्थिति को जल्द ही संभाल लिया। समर्थकों के इस त्वरित प्रयास ने सांसद ढुल्लू महतो और विधायक शत्रुघ्न महतो के समक्ष उत्पन्न बड़ा खतरा टाल दिया। इस घटना के कुछ ही क्षणों के भीतर परिसर में स्थिति पूरी तरह सामान्य हो गई।
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मीडिया को बयान देते समय हुई घटना
यह अनहोनी उस समय हुई जब सांसद ढुल्लू महतो मीडियाकर्मियों से बातचीत कर रहे थे और उन्हें अपनी बात बता रहे थे। विधायक शत्रुघ्न महतो सांसद के ठीक पीछे खड़े होकर पूरी बात सुन रहे थे। इसी बीच वहां जलाई गई मशाल से अचानक एक चिंगारी छिटकी और सीधे विधायक के वस्त्रों पर गिर गई। देखते ही देखते उनकी शर्ट में आग की लपटें दिखाई देने लगीं।
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वहां मौजूद समर्थकों ने बिना कोई देरी किए तुरंत सक्रियता दिखाई और वस्त्रों में लगी आग को पूरी तरह शांत किया। इस घटना में विधायक की शर्ट जल गई, लेकिन राहत की बात यह रही कि वे सुरक्षित रहे और उन्हें कोई गंभीर नुकसान नहीं पहुंचा।
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यात्रा स्थल पर कुछ देर बनी अफरा-तफरी
मशाल से आग भड़कने की इस घटना से सेवा ज्योति यात्रा के दौरान कुछ पलों के लिए अफरा-तफरी का माहौल पैदा हो गया। अचानक हुए इस घटनाक्रम से वहां उपस्थित लोगों की सांसें कुछ समय के लिए थम गईं और चिंता की स्थिति बन गई। हालांकि, उपस्थित लोगों ने अपनी सूझबूझ से स्थिति को जल्द ही संभाल लिया। समर्थकों के इस त्वरित प्रयास ने सांसद ढुल्लू महतो और विधायक शत्रुघ्न महतो के समक्ष उत्पन्न बड़ा खतरा टाल दिया। इस घटना के कुछ ही क्षणों के भीतर परिसर में स्थिति पूरी तरह सामान्य हो गई।