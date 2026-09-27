बिहार: बाजार से खरीदारी कर लौट रही तीन महिलाओं और बच्ची का स्कॉर्पियो से अपहरण, चलती गाड़ी से कूदकर बचाई जान

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बताया गया कि मुसरीघरारी थाना क्षेत्र की तीन महिलाएं एक बच्ची के साथ ताजपुर बाजार में कपड़े खरीदने आई थीं। खरीदारी पूरी करने के बाद सभी घर लौटने के लिए कोल्ड स्टोरेज चौक पहुंचीं। वहां वे बस का इंतजार कर रही थीं। इसी दौरान एक स्कॉर्पियो वहां आकर रुकी। वाहन चालक ने महिलाओं से पूछा कि उन्हें कहां जाना है। महिलाओं ने फतेहपुर जाने की बात कही। आरोप है कि चालक ने कहा कि वह भी उसी तरफ जा रहा है और उन्हें रास्ते में छोड़ देगा। इस पर महिलाएं बच्ची के साथ स्कॉर्पियो में बैठ गईं।कुछ दूर जाने के बाद महिलाओं को वाहन के रास्ते पर संदेह हुआ। आरोप है कि चालक फतेहपुर जाने के बजाय स्कॉर्पियो को महुआ की ओर ले जा रहा था। महिलाओं ने जब इस पर सवाल किया तो स्थिति को भांपते हुए एक महिला ने किसी तरह चलती स्कॉर्पियो से छलांग लगा दी। इसके बाद महिला ने तत्काल डायल-112 पर फोन कर पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही ताजपुर पुलिस सक्रिय हुई और महिला व बच्ची को सुरक्षित बरामद कर लिया गया। इसके बाद दूसरी महिला भी किसी तरह सिरसिया के पास वाहन से उतरने में सफल रही।घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम संभावित रास्तों और ठिकानों पर छापेमारी करती रही। इसी दौरान पुलिस की घेराबंदी और बढ़ती दबिश देखकर स्कॉर्पियो सवार लोग महिला और बच्ची को महुआ इलाके में उतारकर फरार हो गए। सूचना के आधार पर पुलिस टीम महुआ पहुंची और महिला तथा बच्ची को भी सकुशल बरामद कर लिया।ये भी पढ़ें-पुलिस अब पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। स्कॉर्पियो चालक कौन था, महिलाओं को वाहन में बैठाने के बाद रास्ता क्यों बदला गया और उन्हें महुआ की ओर ले जाने के पीछे क्या वजह थी, इन सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है।पुलिस संभावित मार्गों, प्रत्यक्षदर्शियों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। फिलहाल महिलाओं और बच्ची के सकुशल बरामद होने के बाद पुलिस की प्राथमिकता घटना में शामिल व्यक्ति की पहचान और गिरफ्तारी करना है।प्रभारी सदर डीएसपी-1 सह साइबर पुलिस उपाधीक्षक दुर्गेश दीपक ने बताया कि इस घटना में एक अपहृता मुसरीघरारी थाना क्षेत्र निवासी सोनम कुमारी के पति पर मुसरीघरारी थाना में कांड संख्या-157/26 दर्ज है। इस घटना के उस घटनाक्रम से भी जुड़ने के संकेत मिल रहे हैं। फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम की छानबीन में जुटी हुई है।