बिहार में दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत: 20 वर्षीय युवक की मौके पर मौत, दूसरी बाइक छोड़कर सवार फरार

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घटना को लेकर स्थानीय लोगों ने बताया कि दोनों बाइकों की गति काफी अधिक थी। इसी दौरान दोनों की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक बाइक पर सवार सुधांशु गंभीर रूप से घायल हो गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद दूसरी बाइक पर सवार युवक अपनी बाइक मौके पर छोड़कर वहां से फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस और मृतक के परिजनों को घटना की सूचना दी।सुधांशु की मौत की खबर जैसे ही उसके परिजनों को मिली, घर में चीख-पुकार मच गई। परिवार के लोग घटनास्थल पर पहुंचे। हादसे के बाद गांव में भी मातम का माहौल है।ये भी पढ़ें-घटना की सूचना मिलने पर मुरौल ओपी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। मामले में मुरौल ओपी प्रभारी लखेंद्र कुमार महतो ने बताया कि दो बाइकों की टक्कर में पिलखी निवासी एक युवक की मौत हुई है। परिजनों के आवेदन के आधार पर मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस दुर्घटना के कारणों और दूसरे बाइक सवार की पहचान की भी जांच कर रही है। पुलिस ने घटनास्थल से दूसरी क्षतिग्रस्त बाइक को जब्त कर लिया है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।