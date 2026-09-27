बिहार में नाबालिग से छेड़खानी का सीसीटीवी आया सामने: आरोपी पहले ही जेल में, वीडियो के जरिए उठे सवाल

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दरअसल, पूरा मामला नगर थाना क्षेत्र के चंदवारा मोहल्ले का है। यहां 23 सितंबर को मोहल्ले की एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी और मारपीट की घटना हुई थी। आरोप है कि युवक ने नाबालिग लड़की को सड़क के पास ही पहले घर से खींचकर अपने साथ ले जाने की कोशिश की। जब लड़की ने इसका विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई। घटना के बाद परिजनों ने नाबालिग लड़की का सदर अस्पताल में इलाज कराया। इसके बाद पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी ललित कुमार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसी दिन आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया था।घटना के बाद नगर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुरेश कुमार ने बताया था कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने अविलंब कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उन्होंने कहा था कि पुलिस को कहीं भी किसी बच्ची या महिला के साथ छेड़खानी की सूचना मिलने पर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।पुलिस अधिकारी ने कहा था कि इस तरह के मामलों को लेकर सभी जगहों पर चौकसी बरती जा रही है और लगातार निगरानी रखी जा रही है।ये भी पढ़ें-शहर के नगर थाना क्षेत्र में 23 सितंबर को हुई इस घटना के चार दिन बाद सीसीटीवी फुटेज राष्ट्रीय जनता दल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया है। राजद ने इस सीसीटीवी वीडियो के जरिए बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए राज्य की कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं। मामले में एक तरफ पुलिस की ओर से घटना वाले दिन की गई कार्रवाई है, वहीं दूसरी तरफ घटना के चार दिन बाद सामने आया सीसीटीवी फुटेज और उसके आधार पर शुरू हुई राजनीतिक बयानबाजी है। घटना के बाद पुलिस की कार्रवाई के बावजूद अब सीसीटीवी फुटेज के जरिए राजद ने सरकार को घेरने की कोशिश की है।