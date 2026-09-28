समस्तीपुर में दुकानदार की गला रेतकर हत्या: खरीदने के बहाने दुकान पर पहुंचा युवक, वारदात के बाद फरार

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बताया जा रहा है कि रविवार रात करीब नौ बजे के बाद एक युवक मुर्गा खरीदने के बहाने उनकी दुकान पर पहुंचा। इसी दौरान किसी बात को लेकर उसने कथित तौर पर मुर्गा काटने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले चाकू से अशोक दास पर हमला कर दिया। हमले में गला कटने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया।स्थानीय लोगों के अनुसार, मृतक अशोक दास दिव्यांग थे और मेहनत कर परिवार का भरण-पोषण करते थे। वह दिन में टोटो चलाते थे, जबकि शाम के समय टेकूना चौक पर मुर्गा बेचने की दुकान लगाते थे। बताया गया कि उनके परिवार में पत्नी और पांच बच्चे हैं। इनमें चार बेटियां और एक बेटा शामिल है। परिवार की जिम्मेदारी होने के कारण वह नियमित रूप से टोटो चलाने के साथ शाम में दुकान भी करते थे।घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद विभूतिपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने आसपास के लोगों से घटना के संबंध में जानकारी ली और वारदात के बाद फरार युवक की तलाश शुरू कर दी।ये भी पढ़ें-इस बाबत विभूतिपुर थानाध्यक्ष सुनील कुमार झा ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। घटना के कारण और हत्या में शामिल व्यक्ति की भूमिका समेत अन्य बिंदुओं पर जांच चल रही है। फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। पुलिस घटनास्थल के आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ करने के साथ ही वारदात से जुड़े अन्य साक्ष्य जुटा रही है। हत्या के पीछे का कारण क्या था और आरोपी की मृतक से पहले से कोई पहचान थी या नहीं, इसकी भी जांच की जा रही है। पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही घटना के कारण और वारदात की पूरी तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी।