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समस्तीपुर में दुकानदार की गला रेतकर हत्या: खरीदने के बहाने दुकान पर पहुंचा युवक, वारदात के बाद फरार

Mon, 28 Sep 2026 07:58 AM IST
दरभंगा ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, समस्तीपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, समस्तीपुर Published by: दरभंगा ब्यूरो Updated Mon, 28 Sep 2026 07:58 AM IST
सार

समस्तीपुर के विभूतिपुर में रविवार रात टेकूना चौक के पास मुर्गा दुकानदार अशोक दास की गला रेतकर हत्या कर दी गई। मुर्गा खरीदने के बहाने पहुंचे युवक पर हत्या का आरोप है, जो वारदात के बाद फरार हो गया। पुलिस आरोपी की तलाश में छापेमारी कर रही है।

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Shopkeeper throat slit in Samastipur Youth arrives at shop on pretext of buying, flees after the crime
समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर में मुर्गा व्यवसायीकी गला रेत कर हत्या - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाना क्षेत्र में रविवार की देर रात टेकूना चौक साखमोहन के समीप मुर्गा दुकानदार की गला रेतकर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान साखमोहन गांव निवासी शंकर दास के पुत्र अशोक दास के रूप में हुई है। वह टेकूना चौक पर मुर्गे की दुकान चलाकर परिवार का भरण-पोषण करते थे।
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बताया जा रहा है कि रविवार रात करीब नौ बजे के बाद एक युवक मुर्गा खरीदने के बहाने उनकी दुकान पर पहुंचा। इसी दौरान किसी बात को लेकर उसने कथित तौर पर मुर्गा काटने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले चाकू से अशोक दास पर हमला कर दिया। हमले में गला कटने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया।
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दिन में चलाते थे टोटो, शाम में लगाते थे दुकान
स्थानीय लोगों के अनुसार, मृतक अशोक दास दिव्यांग थे और मेहनत कर परिवार का भरण-पोषण करते थे। वह दिन में टोटो चलाते थे, जबकि शाम के समय टेकूना चौक पर मुर्गा बेचने की दुकान लगाते थे। बताया गया कि उनके परिवार में पत्नी और पांच बच्चे हैं। इनमें चार बेटियां और एक बेटा शामिल है। परिवार की जिम्मेदारी होने के कारण वह नियमित रूप से टोटो चलाने के साथ शाम में दुकान भी करते थे।
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घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद विभूतिपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने आसपास के लोगों से घटना के संबंध में जानकारी ली और वारदात के बाद फरार युवक की तलाश शुरू कर दी।


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आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी में जुटी
इस बाबत विभूतिपुर थानाध्यक्ष सुनील कुमार झा ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। घटना के कारण और हत्या में शामिल व्यक्ति की भूमिका समेत अन्य बिंदुओं पर जांच चल रही है। फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। पुलिस घटनास्थल के आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ करने के साथ ही वारदात से जुड़े अन्य साक्ष्य जुटा रही है। हत्या के पीछे का कारण क्या था और आरोपी की मृतक से पहले से कोई पहचान थी या नहीं, इसकी भी जांच की जा रही है। पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही घटना के कारण और वारदात की पूरी तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी।
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