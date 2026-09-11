बिहार के मधुबनी में दर्दनाक हादसा: प्रखंड प्रमुख के इकलौते बेटे की मौत, चार महीने पहले हुई थी शादी

मधुबनी जिले के मधेपुर प्रखंड की प्रखंड प्रमुख गायत्री देवी के इकलौते पुत्र की सड़क हादसे में मौत हो गई है। घटना मधेपुरा जिले से अपने घर मधेपुर आने के दौरान हुई है। मिली जानकारी के अनुसार, तेज रफ्तार से जा रही बस ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घटना की सूचना मिलते ही मधेपुरा पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को मधेपुरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई।

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