बिहार: छठ घाट पर पटाखा फोड़ने के दौरान 13 साल के किशोर की मौत, स्टील ग्लास का टुकड़ा गले में फंसने से तोड़ा दम

दरभंगा जिले के बहेड़ी थाना क्षेत्र के मिटुनिया गांव में छठ घाट पर पटाखा फोड़ने के दौरान 13 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। मृतक की पहचान वकील यादव के बेटे आयुष कुमार के रूप में हुई है। बताया जाता है कि बच्चे स्टील के ग्लास के नीचे बम रखकर पटाखा फोड़ रहे थे। इसी दौरान ग्लास फट गया और उसका धारदार टुकड़ा आयुष के गले में जा फंसा। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

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