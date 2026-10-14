बिहार में पुलिस पर हमला: शराब धंधेबाज को छुड़ाकर भागे ग्रामीण; महिला सिपाही से बदसलूकी, आठ गिरफ्तार

बिहार के समस्तीपुर जिले के रोसड़ा थाना क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी करने पहुंची पुलिस टीम पर हमला करने का मामला सामने आया है। काजी डुमरा गांव में पुलिस ने किराना दुकान की आड़ में देसी शराब बेचने के आरोप में एक धंधेबाज को छह लीटर शराब के साथ गिरफ्तार किया था। हालांकि, पुलिस टीम उसे लेकर जा रही थी, तभी उसके परिजनों और समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया। आरोप है कि भीड़ ने पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की और गिरफ्तार धंधेबाज को पुलिस की गिरफ्त से जबरन छुड़ाकर भगा दिया। इस दौरान एक महिला सिपाही के साथ दुर्व्यवहार किया गया और एक सिपाही व चौकीदार का मोबाइल भी छीन लिया गया। घटना में दो पुलिस पदाधिकारियों समेत तीन पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। मामले में पुलिस ने अब तक आठ नामजद आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं, अन्य आरोपितों की तलाश में छापेमारी की जा रही है।

किराना दुकान की आड़ में बेच रहा था देसी शराब, छह लीटर के साथ पकड़ा गया था धंधेबाज

पुलिस के अनुसार, काजी डुमरा गांव में अवैध शराब के कारोबार की गुप्त सूचना मिली थी। इसके बाद रोसड़ा थाने की पुलिस टीम छापेमारी करने पहुंची। इस दौरान किराना दुकान की आड़ में देसी चुलाई शराब बेचने के आरोप में लालबाबू पासवान को छह लीटर शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

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पुलिस टीम गिरफ्तार लालबाबू पासवान को अपने साथ लेकर जा रही थी। इसी दौरान उसकी पत्नी मनीषा देवी समेत अन्य लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। आरोप है कि भीड़ ने पुलिसकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की और मारपीट की। इसके बाद पुलिस की अभिरक्षा से लालबाबू पासवान को जबरन छुड़ाकर भगा दिया गया।

पुलिस पदाधिकारियों समेत तीन घायल, महिला सिपाही से दुर्व्यवहार का आरोप

आरोपित को छुड़ाने के दौरान स्थिति बिगड़ गई और पुलिस टीम को भीड़ के विरोध का सामना करना पड़ा। आरोप है कि उपद्रव कर रहे लोगों ने पुलिस पदाधिकारियों और अन्य पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की। इस दौरान एक महिला सिपाही के साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया।



भीड़ ने एक सिपाही और एक चौकीदार का मोबाइल भी छीन लिया। मारपीट में दो पुलिस पदाधिकारियों और एक पुलिसकर्मी के घायल होने की जानकारी सामने आई है। ग्रामीणों की संख्या बढ़ने और स्थिति बिगड़ने के बाद पुलिस टीम को वहां से हटना पड़ा। इसके बाद अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया और मामले में शामिल लोगों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई तेज कर दी गई।

दो अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज, 15 नामजद और 30-40 अज्ञात आरोपित

घटना के बाद पुलिस पदाधिकारी के बयान पर दो अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। पहली प्राथमिकी अवैध शराब के कारोबार से संबंधित है। वहीं, दूसरी प्राथमिकी सरकारी काम में बाधा डालने, पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट करने और महिला सिपाही के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप में दर्ज की गई है।

पुलिस ने इस मामले में 15 लोगों को नामजद आरोपित बनाया है। इसके अलावा 30 से 40 अज्ञात लोगों को भी आरोपित किया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए रोसड़ा के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के निर्देश पर विशेष टीम गठित की गई। इस टीम ने काजी डुमरा गांव में छापेमारी कर अब तक आठ नामजद आरोपितों को गिरफ्तार किया है। सभी को जेल भेज दिया गया है।

एसडीपीओ बोले- अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी

रोसड़ा के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संजय कुमार सिन्हा ने बताया कि काजी डुमरा गांव में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची पुलिस टीम पर शराब धंधेबाज और उसके सहयोगियों ने हमला किया था। घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आठ नामजद आरोपितों को गिरफ्तार किया है।

उन्होंने बताया कि बाकी आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। गिरफ्तार आरोपित को पुलिस की अभिरक्षा से जबरन छुड़ाने, पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट करने और उनके मोबाइल छीनने के मामले की जांच की जा रही है। पुलिस फरार आरोपितों को गिरफ्तार करने के साथ ही घटना में शामिल अन्य लोगों की पहचान करने में भी जुटी है।