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बिहार: तेज रफ्तार बस ने बाइक सवारों को रौंदा, एक युवक की मौत; सड़क पर उतरे लोग

Sat, 07 Nov 2026 06:13 PM IST
दरभंगा ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दरभंगा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दरभंगा Published by: दरभंगा ब्यूरो Updated Sat, 07 Nov 2026 06:13 PM IST
सार

दरभंगा के बिरौल में एसएच-56 पर तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार दो युवकों को रौंद दिया। हादसे में 20 वर्षीय शिवम कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी दुर्गेश पंडित गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने बस में तोड़फोड़ कर सड़क जाम कर दिया।

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Bihar Accident News : Bus ran over two bike riders SH 56,one death other injured.
घटना के बाद जमा आक्रोषित लोगों की भीड़

विस्तार
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दरभंगा-बिरौल एसएच-56 पर तेज रफ्तार दरभंगा-केसरी बस ने बाइक सवार दो युवकों को रौंद दिया। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना से आक्रोशित लोगों ने मुख्य सड़क जाम कर काफी देर तक हंगामा किया और बस में जमकर तोड़फोड़ की। घटना की सूचना पर पहुंची बिरौल थाना पुलिस ने लोगों को समझाकर सड़क जाम खुलवाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया।

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बताया जाता है कि बाइक सवार दोनों युवक सुपौल बाजार से दिवाली का सामान खरीदकर अपने घर महमुदा लौट रहे थे। इसी दौरान एसएच-56 पर सिसौनी मोड़ के पास ओवरटेक करने के दौरान बस ने उनकी बाइक को रौंद दिया। मृतक की पहचान महमुदा गांव निवासी दिलीप यादव के 20 वर्षीय पुत्र शिवम कुमार के रूप में हुई है, जबकि घायल युवक दुर्गेश पंडित का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है।

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हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने बस में जमकर तोड़फोड़ की और दरभंगा-कुशेश्वरस्थान मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि इस कंपनी की बसों के चालक अक्सर तेज रफ्तार और अनियंत्रित तरीके से वाहन चलाते हैं। इस कारण लोग आए दिन हादसों का शिकार होकर अपनी जान गंवा रहे हैं। ग्रामीण कंपनी का लाइसेंस रद्द करने और लापरवाह चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग पर अड़े हैं।

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घटना के कारण करीब तीन घंटे तक सड़क जाम रहने से दोनों ओर लगभग तीन-तीन किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतार लग गई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए छह थानों की पुलिस के साथ एसडीपीओ, एसडीएम और अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौके पर कैंप कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस-प्रशासन आक्रोशित लोगों को समझाकर जाम हटाने की कोशिश में जुटा है।



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इस संबंध में बिरौल अनुमंडल के एसडीपीओ प्रभाकर तिवारी ने बताया कि घटना के बाद बस को जब्त कर लिया गया है। वहीं, शव को पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया गया है। चालक की तलाश की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से मिलने वाले मुआवजे के लिए हरसंभव प्रयास किया जाएगा।


 
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