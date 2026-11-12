बिहार: बैंक से ड्यूटी कर घर लौट रही 21 वर्षीय निशा की सड़क हादसे में मौत, कार चालक टक्कर मारकर फरार

छपरा के भेल्दी थाना क्षेत्र के राजा चौक के समीप छपरा-मुजफ्फरपुर एनएच-722 पर कार की टक्कर से गंभीर रूप से घायल स्कूटी सवार युवती की छपरा सदर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतका की पहचान रज्जूपुर टोला गांव निवासी बच्ची सिंह की 21 वर्षीय पुत्री निशा कुमारी के रूप में हुई है। हादसे की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया।

जानकारी के अनुसार, निशा रायपुरा बाजार स्थित जेएमडी शेयर सर्विस यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में काम करती थी। बैंक में ड्यूटी समाप्त करने के बाद वह अपनी स्कूटी से घर लौट रही थी। इसी दौरान राजा चौक के समीप मुजफ्फरपुर की ओर से तेज गति से आ रही एक कार ने उसकी स्कूटी में सीधी टक्कर मार दी। टक्कर के बाद निशा सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। दुर्घटना के बाद कार चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया।

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गंभीर हालत में सदर अस्पताल रेफर

हादसे के बाद घटनास्थल पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायल युवती को इलाज के लिए गड़खा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार किया। हालांकि, हालत गंभीर होने के कारण उसे बेहतर इलाज के लिए छपरा सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। सदर अस्पताल में इलाज के दौरान निशा की मौत हो गई।

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शव पहुंचते ही गांव में पसरा मातम

घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम के बाद शव घर पहुंचते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। मां निर्मला देवी बेटी को खोने के गम में बेसुध हो गईं। वहीं, बहनों विपुल कुमारी, बेबी कुमारी और रूबी कुमारी का रो-रोकर बुरा हाल है।

बताया जाता है कि निशा चार बहनों में सबसे छोटी थी। वह बैंक में नौकरी कर परिवार का सहारा बनी हुई थी। उसकी असामयिक मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। घटना के बाद रज्जूपुर टोला गांव में भी शोक का माहौल है।