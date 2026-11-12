Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bihar ›   chhapra-road-accident-21-year-old-nisha-kumari-dies-car-hits-scooty

बिहार: बैंक से ड्यूटी कर घर लौट रही 21 वर्षीय निशा की सड़क हादसे में मौत, कार चालक टक्कर मारकर फरार

Thu, 12 Nov 2026 02:47 PM IST
सारण ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छपरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छपरा Published by: सारण ब्यूरो Updated Thu, 12 Nov 2026 02:47 PM IST
सार

छपरा के भेल्दी थाना क्षेत्र में एनएच-722 पर तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार 21 वर्षीय युवती को टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल निशा कुमारी की छपरा सदर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई।

विज्ञापन
chhapra-road-accident-21-year-old-nisha-kumari-dies-car-hits-scooty
निशा की सड़क हादसे में मौत - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

छपरा के भेल्दी थाना क्षेत्र के राजा चौक के समीप छपरा-मुजफ्फरपुर एनएच-722 पर कार की टक्कर से गंभीर रूप से घायल स्कूटी सवार युवती की छपरा सदर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतका की पहचान रज्जूपुर टोला गांव निवासी बच्ची सिंह की 21 वर्षीय पुत्री निशा कुमारी के रूप में हुई है। हादसे की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया।

विज्ञापन

जानकारी के अनुसार, निशा रायपुरा बाजार स्थित जेएमडी शेयर सर्विस यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में काम करती थी। बैंक में ड्यूटी समाप्त करने के बाद वह अपनी स्कूटी से घर लौट रही थी। इसी दौरान राजा चौक के समीप मुजफ्फरपुर की ओर से तेज गति से आ रही एक कार ने उसकी स्कूटी में सीधी टक्कर मार दी। टक्कर के बाद निशा सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। दुर्घटना के बाद कार चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया।

विज्ञापन

गंभीर हालत में सदर अस्पताल रेफर
हादसे के बाद घटनास्थल पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायल युवती को इलाज के लिए गड़खा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार किया। हालांकि, हालत गंभीर होने के कारण उसे बेहतर इलाज के लिए छपरा सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। सदर अस्पताल में इलाज के दौरान निशा की मौत हो गई।

विज्ञापन
विज्ञापन


ये भी पढ़ें- बिहार: स्वच्छता में पटना नगर निगम की हैट्रिक, राष्ट्रपति ने दिया स्टेट फर्स्ट स्वच्छ सिटी पुरस्कार

शव पहुंचते ही गांव में पसरा मातम
घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम के बाद शव घर पहुंचते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। मां निर्मला देवी बेटी को खोने के गम में बेसुध हो गईं। वहीं, बहनों विपुल कुमारी, बेबी कुमारी और रूबी कुमारी का रो-रोकर बुरा हाल है।

बताया जाता है कि निशा चार बहनों में सबसे छोटी थी। वह बैंक में नौकरी कर परिवार का सहारा बनी हुई थी। उसकी असामयिक मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। घटना के बाद रज्जूपुर टोला गांव में भी शोक का माहौल है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed