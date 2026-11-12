बिहार: पटना के गेस्ट हाउस में युवक ने फंदे से लगाई फांसी, कमरे में मिला शव

राजधानी पटना के मीठापुर पुरानी बस स्टैंड स्थित एक गेस्ट हाउस में युवक का शव कमरे में फंदे से लटका मिला। मृतक की पहचान मध्यप्रदेश निवासी रवि कुमार सिंह के रूप में हुई है। वह 10 नवंबर की रात से श्रीराम गेस्ट हाउस में ठहरा हुआ था। घटना की जानकारी मिलने के बाद जक्कनपुर थाने की पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने कमरे की जांच के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू की।

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कमरे में फंदे से लटका मिला शव जानकारी के मुताबिक, रवि कुमार सिंह श्रीराम गेस्ट हाउस के एक कमरे में ठहरा हुआ था। कमरे में उसका शव फंदे से लटका मिला। घटना की सूचना मिलते ही जक्कनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद एफएसएल की टीम को भी जांच के लिए बुलाया गया। टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और कमरे की जांच-पड़ताल की। विज्ञापन पुलिस जांच में जुटी, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा शव पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। फिलहाल युवक ने किन परिस्थितियों में यह कदम उठाया, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही घटना से जुड़ी परिस्थितियों का पता चल सकेगा।

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