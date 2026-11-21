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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहारवासियों को करोड़ों रुपये की विकास परियोजना की सौगात देने वैशाली आ रहे हैं। वह पटना एयरपोर्ट पर उतरेंगे। यहां से वैशाली जाएंगे। प्रधानमंत्री दोपहर करीब 1:15 बजे वैशाली जिले में गंगा नदी पर बने नीतीश सेतु का दौरा करेंगे। इसके बाद दोपहर करीब दो बजे विकास परियोजनाओं से जुड़े कार्यक्रम में शामिल होंगे और जनसमूह को संबोधित करेंगे। वैशाली जिले में सुबह से धूप नहीं निकली है। बादल छाए हैं। हालांकि, मौसम विभाग बारिश का अलर्ट जारी नहीं किया है। लेकिन, यहां पर बारिश के आसार लग रहे हैं।मौसम विभाग के अलर्ट में आठ जिलों के कुल 43 प्रखंडों को शामिल किया गया है। इनमें जमुई के 10 में से आठ, नवादा के 14 में से पांच, नालंदा के 20 में से पांच, पटना के 23 में से तीन, बेगूसराय के 18 में से तीन, मुंगेर के नौ में से छह, लखीसराय के सातों और शेखपुरा के सभी छह प्रखंड शामिल हैं।पटना में अगले पांच दिनों के दौरान मौसम में धीरे-धीरे बदलाव देखने को मिलेगा। 21 और 22 नवंबर को आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे। इसके बाद 23 नवंबर से मौसम साफ होने और अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र, पटना के पूर्वानुमान के अनुसार, 24 और 25 नवंबर की सुबह कोहरा या धुंध छा सकती है। इस दौरान न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज होने की संभावना है। 25 नवंबर तक न्यूनतम तापमान 17 डिग्री तक पहुंच सकता है। सुबह और रात में ठंड बढ़ेगी, जबकि दोपहर में धूप से राहत मिलेगी।पिछले 24 घंटों के दौरान गया जिले के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई, जबकि राज्य के शेष हिस्सों में मौसम शुष्क रहा। कैमूर के भभुआ में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सहरसा के अगवानपुर में न्यूनतम तापमान 13.7 डिग्री सेल्सियस रहा। गया में न्यूनतम दृश्यता 800 मीटर दर्ज की गई। वहीं, पटना में 41 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, अगले 48 घंटों तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में सुबह हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाए रहने की संभावना है। अगले दो दिनों में अधिकतम तापमान 2-3 डिग्री गिर सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान में इतनी ही वृद्धि होने का अनुमान है। इसके बाद तापमान में फिर उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा।