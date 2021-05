बिहार: सरकार ने 10 दिनों के लिए बढ़ाई लॉकडाउन की अवधि, अब 16 से 25 मई तक जारी रहेगी पाबंदी

बिहार से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां सरकार ने अगले 10 दिनों के लिए लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया है। इसके तहत प्रदेश में पहले से जारी लॉकडाउन की अवधि 15 मई को समाप्त हो रही थी, लेकिन अब इसे 25 मई तक बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक ट्वीट के जरिये इस बात की जानकारी दी।

COVID19 | Lockdown imposed in Bihar extended till 25th May, says CM Nitish Kumar pic.twitter.com/1r7wlygsLA