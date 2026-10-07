बीपीएससी परीक्षा: 72वीं पीटी 25 अक्तूबर को क्यों नहीं होगी? बिहार लोक सेवा आयोग ने दूसरी बार बदली तारीख

बिहार लोक सेवा आयोग ने एक बार फिर से 72वीं संयुक्त प्रवेश परीक्षा की तारीखा को आगे खिसका दिया है। यानी जो परीक्षा आगामी 25 अक्तूबर को होने वाली है, वह अब नहीं होगी। बिहार लोक सेवा आयोग के सूत्रों ने बुधवार दोपहर यह जानकारी दी है कि 25 अक्तूबर को होनी वाली 72वीं पीटी परीक्षा नहीं ली जाएगी। अब बदलाव से कई अभ्यर्थियों में आक्रोश है। उनका है कि तीन महीने के अंदर दूसरी बार आयोग ने तारीख को आगे खिसका दिया है। इसमें हमलोगों की क्या गलती है। इससे पहले 26 जुलाई को तारीख तय की गई थी लेकिन उस समय भी परीक्षा की तारीख खिसका दी गई। अब 25 अक्तूबर को भी परीक्षा नहीं ली जाएगी। यह तो अन्याय है। आयोग को ऐसा नहीं करना चाहिए। हालांकि, कुछ अभ्यर्थियों ने तारीख खिसकने से राहत की सांस भी ली है। उन्हें तैयारी का अधिक समय मिल गया।

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