बिहार में बाढ़: NASA ने पूरी दुनिया को दिखाई बिहार की भयावह तस्वीर; क्यों खास है नासा से जारी यह तस्वीर?

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नासा ने अपने टेरा और एक्वा उपग्रहों पर लगे मॉडिस उपकरण से ली गई तस्वीरों के जरिए गंडक नदी की स्थिति का आकलन किया है। 20 सितंबर और 29 सितंबर की तस्वीरों की तुलना में नदी और आसपास के इलाकों में बाढ़ के पानी का फैलाव स्पष्ट दिखाई देता है। तस्वीरों में कई स्थानों पर गंडक नदी सामान्य स्थिति की तुलना में काफी चौड़ी दिखाई दे रही है। तस्वीर में बगहा से लेकर सारण तक काफी नदी की चौड़ाई काफी अधिक दिख रही है। आसपास के खेतों और निचले इलाकों में भी पानी का फैलाव नजर आ रहा है।गंडक की मौजूदा बाढ़ पर नासा की रिपोर्ट ने वर्ष 2008 की कोसी त्रासदी की याद भी ताजा कर दी है। उस समय भी नासा ने कोसी नदी में आई भयावह बाढ़ और नदी के बदलते स्वरूप को उपग्रह तस्वीरों के माध्यम से दुनिया के सामने रखा था। 27 अगस्त 2008 को नासा ने कोसी नदी की बाढ़ पर रिपोर्ट और उपग्रह तस्वीर प्रकाशित की थी। तस्वीरों में बाढ़ के बड़े पैमाने पर फैलाव और नदी के बदले हुए प्रवाह को स्पष्ट रूप से देखा गया था। अब 18 साल बाद गंडक नदी की बाढ़ की तस्वीरें भी यह दिखा रही हैं कि नेपाल में हुई भारी बारिश का असर बिहार तक किस बड़े स्तर पर पहुंचा है। हालांकि तीन अक्टूबर की शाम के आंकड़ों में गंडक के कई माप केंद्रों पर जलस्तर में कमी का रुझान भी सामने आया है।नासा की रिपोर्ट के अनुसार, नेपाल के देवघाट में 27 सितंबर को गंडक नदी का जलस्तर 11.94 मीटर दर्ज किया गया। यह 1960 के दशक में जलस्तर की माप शुरू होने के बाद वहां दर्ज किया गया सबसे ऊंचा जलस्तर बताया गया है। भारत में भी गंडक नदी के कई माप केंद्रों पर नए रिकॉर्ड उच्चतम जलस्तर दर्ज किए गए। इनमें बगहा, डुमरियाघाट, रेवाघाट और लालगंज शामिल हैं।जल संसाधन विभाग की ओर से तीन अक्टूबर की शाम छह बजे के जलस्तर के आंकड़ों के अनुसार गंडक नदी डुमरियाघाट, रेवाघाट और लालगंज में अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी। विभाग के अनुसार डुमरियाघाट में गंडक का जलस्तर 62.90 मीटर है। यहां पर खतरे का स्तर 62.22 मीटर है। वहीं रेवाघाट का जलस्तर 54.51 मीटर है। यहां खतरे का स्तर 54.41 मीटर है। वहीं लालगंज में गंडक का जलस्तर 51.58 मीटर है। यहां पर खतरे का स्तर 50.50 मीटर है। हालांकि इन तीनों स्थानों पर जलस्तर में गिरावट का रुझान दर्ज किया गया है। वहीं बगहा में शनिवार शाम छह बजे गंडक का जलस्तर 88.96 मीटर था। यहां खतरे का जलस्तर 89.40 मीटर है।