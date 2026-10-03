फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bihar ›   Bihar MLC Election: Nitish Kumar hands over symbols to Neeraj Kumar Abhishek Jha Jdu election news updates

बिहार एमएलसी चुनाव: जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने नीरज को सौंपा चुनाव चिन्ह; अनंत सिंह ने क्या किया था दावा?

Sat, 03 Oct 2026 05:48 PM IST
आदित्य आनंद न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: आदित्य आनंद Updated Sat, 03 Oct 2026 05:48 PM IST
सार

MLC Bihar Election: जनता दल यूनाइटेड के बाहुबली विधायक आनंद सिंह बार-बार कह रहे हैं कि स्नातक या शिक्षक विधान परिषद निर्वाचन कोई पार्टी का चुनाव नहीं है। लेकिन, उनकी पार्टी नहीं अब जवाब दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने अनंत सिंह के धुर विरोधी नीरज कुमार समेत तमाम प्रत्याशियों को खुद चुनाव का चिन्ह दिया।

विज्ञापन
Bihar MLC Election: Nitish Kumar hands over symbols to Neeraj Kumar Abhishek Jha Jdu election news updates
नीतीश कुमार ने अनंत सिंह के विरोधी को दिया चिन्ह । - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बिहार विधान परिषद चुनाव 2026 को लेकर जनता दल यूनाइटेड (जदयू) ने अपने प्रत्याशियों को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने तस्वीरों को शेयर करते हुए बताया कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार ने पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से नीरज कुमार और तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से अभिषेक झा को एनडीए समर्थित जदयू प्रत्याशी होने का प्रपत्र प्रदान किया। इस दौरान नीतीश कुमार ने दोनों प्रत्याशियों को अपना आशीर्वाद भी दिया। 

विज्ञापन

 

अनंत सिंह के बयान के बीच जदयू का रुख

बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर जदयू के बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने आज भी अपनी ही पार्टी के प्रत्याशी नीरज कुमार के खिलाफ रोड शो किया। वह जनसुराज के उम्मीदवार डॉ. अनुज कुमार को समर्थन कर रहे हैं। उनकी जीत का दावा भी कर रहे है। अनंत सिंह लगातार यह कहते रहे हैं कि स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के विधान परिषद चुनाव किसी पार्टी के चुनाव नहीं होते हैं। उनके इस बयान के बीच अब जदयू की ओर से प्रत्याशियों को लेकर औपचारिक कदम उठाया गया है।

विज्ञापन


खबर अपडेट हो रही है...

 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed