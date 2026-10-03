बिहार एमएलसी चुनाव: जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने नीरज को सौंपा चुनाव चिन्ह; अनंत सिंह ने क्या किया था दावा?

बिहार विधान परिषद चुनाव 2026 को लेकर जनता दल यूनाइटेड (जदयू) ने अपने प्रत्याशियों को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने तस्वीरों को शेयर करते हुए बताया कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार ने पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से नीरज कुमार और तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से अभिषेक झा को एनडीए समर्थित जदयू प्रत्याशी होने का प्रपत्र प्रदान किया। इस दौरान नीतीश कुमार ने दोनों प्रत्याशियों को अपना आशीर्वाद भी दिया।

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