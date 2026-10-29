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Hindi News ›   Bihar ›   Bihar Daroga Aspirants to Protest in Patna Today, Police on Alert Protest Over Cancelled Mains Exam

बिहार: पटना में फिर से दरोगा अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, सीएम हाउस घेरने जा रहे; चप्पे-चप्पे पर तैनात है पुलिस

Thu, 29 Oct 2026 11:43 AM IST
आदित्य आनंद न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: आदित्य आनंद Updated Thu, 29 Oct 2026 11:43 AM IST
सार

पटना में दरोगा भर्ती की मुख्य परीक्षा रद्द होने के विरोध में अभ्यर्थी आज प्रदर्शन कर रहे। गांधी मैदान से जेपी गोलंबर और डाक बंगला चौराहे होते हुए मुख्यमंत्री आवास की ओर मार्च करने की योजना है। प्रदर्शन को देखते हुए प्रमुख जगहों पर पुलिस बल तैनात किया गया है। डाक बंगला चौराहे पर बैरिकेडिंग भी की गई है।

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Bihar Daroga Aspirants to Protest in Patna Today, Police on Alert Protest Over Cancelled Mains Exam
दरोगा मेन्स के निरस्तीकरण की वापसी पर पटना में प्रदर्शन। (फाइल) - फोटो : amar ujala digital

विस्तार
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पटना में दरोगा भर्ती की मुख्य परीक्षा रद्द किए जाने के विरोध में अभ्यर्थी एक बार फिर प्रदर्शन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने फैसले को वापस लेने और भर्ती प्रक्रिया को लेकर अपनी मांगें उठाने के लिए सड़क पर उतरने का एलान किया है। कई अभ्यर्थी गांधी मैदान पहुंच चुके हैं। इधर, प्रदर्शन को देखते हुए पटना पुलिस सतर्क है। गांधी मैदान से लेकर जेपी गोलंबर और डाक बंगला चौराहे तक सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। प्रदर्शनकारियों के मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ने की योजना को देखते हुए प्रमुख रास्तों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। पटना की पुलिस की अलग अलग टीम चप्पे चप्पे पर तैनात है। 

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गांधी मैदान से प्रदर्शन का आगाज
दरोगा अभ्यर्थी गांधी मैदान से मार्च शुरू कर जेपी गोलंबर की ओर बढ़ने की तैयारी में हैं। इसके बाद डाक बंगला चौराहे के रास्ते मुख्यमंत्री आवास की ओर जाने की योजना है। अभ्यर्थियों की इस गतिविधि को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने संभावित मार्ग पर निगरानी बढ़ा दी है। गांधी मैदान के अंदर और बाहर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, ताकि भीड़ की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके।
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जेपी गोलंबर और डाक बंगला चौराहे पर सुरक्षा बढ़ी
प्रदर्शन के संभावित मार्ग पर जेपी गोलंबर और डाक बंगला चौराहे को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। दोनों स्थानों पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। डाक बंगला चौराहे पर बैरिकेडिंग भी की गई है। पुलिस की तैयारी का उद्देश्य प्रदर्शन के दौरान यातायात और कानून-व्यवस्था बनाए रखना है।
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मुख्य परीक्षा रद्द होने से नाराज हैं अभ्यर्थी
दरोगा भर्ती की मुख्य परीक्षा रद्द किए जाने के बाद से अभ्यर्थी विरोध जता रहे हैं। राज्य सरकार ने परीक्षा में कथित गड़बड़ियों से संबंधित रिपोर्ट सामने आने के बाद इसे रद्द करने का फैसला लिया था। इसके बाद अभ्यर्थियों की ओर से फैसले को वापस लेने और भर्ती प्रक्रिया को लेकर आगे की स्थिति स्पष्ट करने की मांग की जा रही है। अब प्रस्तावित प्रदर्शन के जरिए अभ्यर्थी अपनी मांगें प्रशासन और सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं।

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