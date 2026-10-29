बीपीएससी: ऑडिटर मुख्य परीक्षा के लिए आज से आवेदन शुरू, 16 नवंबर तक भरें फॉर्म; जानें परीक्षा पैटर्न

बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) आज, 29 अक्तूबर 2026 से ऑडिटर मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। प्रारंभिक परीक्षा में सफल उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे।

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16 नवंबर तक भर सकेंगे आवेदन फॉर्म

आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, पंचायती राज विभाग, बिहार के अंतर्गत ऑडिटर (बिहार पंचायत अंकेक्षण सेवा) के 102 रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति की जाएगी। विज्ञापन संख्या 09/2026 के तहत 5 जुलाई 2026 को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए कुल 1,248 उम्मीदवार मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं।

बीपीएससी ऑडिटर मेंस परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया 29 अक्तूबर से शुरू होकर 16 नवंबर 2026 तक चलेगी। योग्य उम्मीदवारों को निर्धारित समयसीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन पूरा करना होगा।

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विवरण महत्वपूर्ण जानकारी आयोग बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) पद का नाम ऑडिटर (बिहार पंचायत अंकेक्षण सेवा) विज्ञापन संख्या 09/2026 कुल पद 102 मेन्स के लिए सफल उम्मीदवार 1,248 आवेदन शुरू होने की तारीख 29 अक्तूबर 2026 आवेदन की अंतिम तारीख 16 नवंबर 2026 आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in

ऑडिटर मुख्य परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा?

ऑडिटर मुख्य परीक्षा में कुल तीन विषयों की परीक्षा होगी। इसमें दो अनिवार्य विषय और एक वैकल्पिक विषय शामिल है। सभी पेपर लिखित और विषयपरक होंगे।

विषय पूर्णांक परीक्षा अवधि सामान्य हिंदी 100 अंक 3 घंटे सामान्य अध्ययन पेपर 1 300 अंक 3 घंटे सामान्य अध्ययन पेपर 2 300 अंक 3 घंटे वैकल्पिक विषय 300 अंक 3 घंटे



उम्मीदवारों को वैकल्पिक विषय के तौर पर कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और मैथ्स में से किसी एक का चयन करना होगा। इस विषय का एक पेपर होगा, जो 300 अंकों का होगा।

लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर होगा चयन

बीपीएससी ऑडिटर भर्ती में अंतिम चयन के लिए लिखित परीक्षा और इंटरव्यू में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध नोटिफिकेशन और निर्देशों को ध्यान से पढ़ना चाहिए।

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जरूरी दस्तावेज

मुख्य परीक्षा और आगे की चयन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को आवश्यक प्रमाणपत्र तैयार रखने चाहिए। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इनमें शामिल हैं:

मैट्रिक प्रमाणपत्र

ग्रेजुएशन की डिग्री

ग्रेजुएशन के अंक से संबंधित दस्तावेज

MBA, CA, ICWA या CS की डिग्री अथवा प्रमाणपत्र

पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग का प्रमाणपत्र, जहां लागू हो

SC/ST प्रमाणपत्र, जहां लागू हो

दिव्यांगता प्रमाणपत्र, यदि लागू हो

स्वतंत्रता सेनानी के वंशज होने का प्रमाणपत्र, यदि लागू हो

सरकारी सेवक का प्रमाणपत्र, यदि लागू हो

भूतपूर्व सैनिक प्रमाणपत्र, यदि लागू हो

अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC), जहां जरूरी हो

फोटोयुक्त पहचान पत्र

पासपोर्ट साइज फोटो

ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की प्रिंटेड कॉपी

उम्मीदवारों को अपनी श्रेणी और स्थिति के अनुसार लागू दस्तावेजों की पुष्टि आधिकारिक अधिसूचना से करनी चाहिए।

ऑडिटर मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन कैसे करें?

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इन चरणों का पालन करें: