बिहार: दो बच्चों को ऑटो में छोड़ प्रेमी संग फरार होने का आरोप, 22 लाख के जेवर ले जाने का दावा

बिहार के सारण जिले के मांझी थाना क्षेत्र स्थित बलिया मोड़ पर बुधवार शाम एक महिला पर अपने दो छोटे बच्चों को ऑटो में छोड़कर कथित तौर पर प्रेमी के साथ फरार होने का आरोप लगा है। महिला पर घर से करीब 22 लाख रुपये के जेवरात लेकर जाने का भी दावा किया गया है। घटना की सूचना मिलने पर मांझी पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों बच्चों को अपने संरक्षण में ले लिया। जानकारी मिलने के बाद बच्चों के पिता उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के पांडेयपुर निवासी अमित सिंह, पिता अनिल सिंह, मांझी थाना पहुंचे। वहां बच्चों को सुरक्षित देखकर वह भावुक हो गए। घटना के बाद इलाके में इसकी चर्चा होने लगी। हालांकि, महिला के फरार होने और जेवरात ले जाने से जुड़े आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

छह साल पहले हुई थी शादी, दो बच्चे हैं

बच्चों के पिता अमित सिंह के मुताबिक, उनकी शादी करीब छह वर्ष पहले बिहार के सिवान जिले के रघुनाथपुर प्रखंड अंतर्गत नवादा गांव की रहने वाली एक युवती से हुई थी। शादी के बाद दोनों का परिवार चल रहा था और उनके दो बच्चे हैं। अमित सिंह का आरोप है कि उनकी पत्नी घर से करीब 22 लाख रुपये के जेवरात लेकर चली गई है। उनका दावा है कि बुधवार शाम महिला अपने दोनों छोटे बच्चों को मांझी के बलिया मोड़ पर एक ऑटो में छोड़कर कथित तौर पर अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। हालांकि, जेवरात की बताई गई कीमत और महिला के फरार होने की परिस्थितियों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।

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सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस

घटना की जानकारी मिलने के बाद मांझी पुलिस बलिया मोड़ पहुंची और दोनों बच्चों को अपने संरक्षण में लिया। इसके बाद बच्चों के पिता अमित सिंह थाने पहुंचे। वहां बच्चों को सुरक्षित देखकर वह भावुक हो गए। पुलिस मामले से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि महिला किन परिस्थितियों में बच्चों को ऑटो में छोड़कर गई और कथित तौर पर अपने साथ जेवरात लेकर गई या नहीं।

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महिला और जेवरात से जुड़े आरोपों की जांच जारी

मामले में महिला के कथित रूप से फरार होने, दोनों बच्चों को ऑटो में छोड़ने और करीब 22 लाख रुपये के जेवरात ले जाने के आरोपों की जांच की जा रही है। पुलिस की जांच के बाद ही पूरे घटनाक्रम की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल मामले में पुलिस की ओर से आगे की कार्रवाई के संबंध में विस्तृत जानकारी का इंतजार है।