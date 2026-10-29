Bihar News Today Live: बिहार ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 29 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार

01:04 PM, 29-Oct-2026

बीपीएससी: ऑडिटर मुख्य परीक्षा के लिए आज से आवेदन शुरू, 16 नवंबर तक भरें फॉर्म; जानें परीक्षा पैटर्न

बिहार लोक सेवा आयोग आज 29 अक्तूबर 2026 से ऑडिटर मेंस परीक्षा के लिए आवेदन शुरू करेगा। प्रारंभिक परीक्षा में सफल 1,248 उम्मीदवार 102 पदों के लिए 16 नवंबर तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। मुख्य परीक्षा में सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन और एक वैकल्पिक विषय शामिल होगा।