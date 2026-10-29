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Bihar News Today Live: बिहार ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 29 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Thu, 29 Oct 2026 05:00 PM IST
Updated Thu, 29 Oct 2026 05:00 PM IST
खास बातें
Bihar Breaking News Today Live - Read latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, बिहार की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन
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लाइव अपडेट
04:55 PM, 29-Oct-2026
बिहार एमएलसी चुनाव: दरभंगा स्नातक सीट पर आरजेडी का कब्जा, अनिल कुमार झा ने दर्ज की जीतदरभंगा स्नातक सीट पर आरजेडी ने जीत दर्ज की है। अनिल कुमार झा विजयी हुए हैं। अपने निकटतम प्रत्याशी सर्वेश कुमार को शिकस्त दी है। कार्यकर्ताओ में खुशी की लहर है। और पढ़ें
04:32 PM, 29-Oct-2026
बिहार में तकनीकी नवाचार को बढ़ावा: टेककनेक्ट पोर्टल लॉन्च; सर्वे ऑफ इंडिया से हुआ समझौताबिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अंतरिक्ष आधारित तकनीक और वैज्ञानिक नवाचार को राज्य के विकास और सुशासन के लिए अहम बताया। पटना की डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी में आयोजित स्पेस एप्लीकेशन एडॉप्शन वर्कशॉप-2026 में उन्होंने ‘टेककनेक्ट’ पोर्टल का शुभारंभ किया। और पढ़ें
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02:44 PM, 29-Oct-2026
करवाचौथ 2026: जानें मध्यप्रदेश,राजस्थान, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ में कब निकलेगा चांद?; समय से करें पूजाकरवाचौथ पर चंद्रदर्शन के लिए विज्ञान प्रसारक सारिका घारू ने अलग-अलग शहरों में चंद्रोदय का सटीक समय बताया है। पूर्वी और पश्चिमी महानगरों के बीच चंद्रोदय के समय में 1 घंटे 14 मिनट का अंतर रहेगा। और पढ़ें
01:04 PM, 29-Oct-2026
बीपीएससी: ऑडिटर मुख्य परीक्षा के लिए आज से आवेदन शुरू, 16 नवंबर तक भरें फॉर्म; जानें परीक्षा पैटर्नबिहार लोक सेवा आयोग आज 29 अक्तूबर 2026 से ऑडिटर मेंस परीक्षा के लिए आवेदन शुरू करेगा। प्रारंभिक परीक्षा में सफल 1,248 उम्मीदवार 102 पदों के लिए 16 नवंबर तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। मुख्य परीक्षा में सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन और एक वैकल्पिक विषय शामिल होगा।
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11:43 AM, 29-Oct-2026
बिहार: पटना में फिर से दरोगा अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, सीएम हाउस घेरने जा रहे; चप्पे-चप्पे पर तैनात है पुलिसपटना में दरोगा भर्ती की मुख्य परीक्षा रद्द होने के विरोध में अभ्यर्थी आज प्रदर्शन कर रहे। गांधी मैदान से जेपी गोलंबर और डाक बंगला चौराहे होते हुए मुख्यमंत्री आवास की ओर मार्च करने की योजना है। प्रदर्शन को देखते हुए प्रमुख जगहों पर पुलिस बल तैनात किया गया है। डाक बंगला चौराहे पर बैरिकेडिंग भी की गई है। और पढ़ें
11:35 AM, 29-Oct-2026
चक्रवात अर्नब का असर: बिहार के कई जिलों अलर्ट जारी, पटना में रुक-रुक कर हो रही बारिश; जानिए अपने शहर का हालबिहार में चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ के प्रभाव से मौसम बदल गया है। कई जिलों में बारिश, वज्रपात और 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने का अलर्ट है। कैमूर, रोहतास समेत छह जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। पटना में अगले पांच दिनों में कैसा रहेगा मौसम? जानें हाल... और पढ़ें
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10:57 AM, 29-Oct-2026
बिहार: दो बच्चों को ऑटो में छोड़ प्रेमी संग फरार होने का आरोप, 22 लाख के जेवर ले जाने का दावाबिहार के सारण जिले के मांझी थाना क्षेत्र स्थित बलिया मोड़ पर बुधवार शाम एक महिला पर अपने दो छोटे बच्चों को ऑटो में छोड़कर कथित तौर पर प्रेमी के साथ फरार होने का आरोप लगा है। बच्चों के पिता अमित सिंह का दावा है कि महिला घर से करीब 22 लाख रुपये के जेवरात लेकर गई है। और पढ़ें
10:40 AM, 29-Oct-2026
बिहार: शिक्षा विभाग के एचआरएमएस में सेंधमारी कर 60.57 लाख रुपये का गबन, दो लोगों की भूमिका संदिग्धबिहार के मोतिहारी में शिक्षा विभाग की ऑनलाइन वेतन भुगतान प्रणाली (एचआरएमएस) में कथित छेड़छाड़ कर सरकारी खजाने से 60 लाख 57 हजार 158 रुपये की अवैध निकासी का मामला सामने आया है। और पढ़ें
10:12 AM, 29-Oct-2026
दरभंगा स्नातक चुनाव परिणाम: मतगणना में 32 प्रत्याशी क्यों हटाए गए मैदान से? अब आठ में चुने जाएंगे विजेतादरभंगा स्नातक निर्वाचन में मतगणना तीसरे दिन भी जारी है। अब दूसरी वरीयता के मतों की गिनती पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा कि कौन-सा प्रत्याशी जीत के लिए निर्धारित मतों का आंकड़ा हासिल करता है। फिलहाल मतगणना में देरी, राजद के आरोपों और प्रशासन के जवाब के बीच दरभंगा स्नातक चुनाव का परिणाम चर्चा का विषय बना हुआ है। आइये जानते हैं पूरा मामला... और पढ़ें
09:21 AM, 29-Oct-2026