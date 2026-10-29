चक्रवात अर्नब का असर: बिहार के कई जिलों अलर्ट जारी, पटना में रुक-रुक कर हो रही बारिश; जानिए अपने शहर का हाल

बिहार में चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ के प्रभाव से मौसम का मिजाज बदल गया है। पटना समेत कुछ जिलों में सुबह से ही रुक-रुक कर बारिश हो रही है। तापमान में गिरावट होने से गुलाबी ठंड महसूस हो रही है। लोगों के घरों में पंखे बंद हो गए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, गुरुवार की सुबह को कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवा चल सकती है। इस दौरान हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की आशंका है। मौसम विभाग के नक्शे के अनुसार, कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, अरवल और औरंगाबाद में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, उत्तर और मध्य बिहार के कई जिलों में येलो अलर्ट है। दूसरी ओर, पटना में भी आज बारिश और गरज-चमक के आसार हैं।

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मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, नालंदा, शेखपुरा और लखीसराय समेत कई जिलों में गरज-चमक और तेज हवा की आशंका है। इन इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। खराब मौसम के दौरान कुछ जगहों पर बारिश और वज्रपात हो सकता है।मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, अरवल और औरंगाबाद को ऑरेंज अलर्ट वाले क्षेत्रों में दिखाया गया है। इन जिलों में मौसम ज्यादा खराब रहने की आशंका है। वहीं, गया और नवादा समेत आसपास के कुछ इलाकों में भी बारिश और वज्रपात की संभावना है। लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी गई है।पटना में गुरुवार, 29 अक्तूबर को गरज-चमक के साथ बारिश होने का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र, पटना के अनुसार, राजधानी का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। 30 अक्तूबर को आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहने और एक-दो बार बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। इस दिन अधिकतम तापमान 25 और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, 31 अक्तूबर को पटना में बादल छाए रहने और हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना है। इस दिन अधिकतम तापमान 28 और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। एक नवंबर को आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ बारिश या गरज-चमक के आसार हैं। अधिकतम तापमान 30 और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। दो नवंबर को आंशिक बादल और धुंध रह सकती है। इस दिन अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है।मौसम विभाग के नक्शे में सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, मधेपुरा, भागलपुर, बांका, मुंगेर और जमुई समेत पूर्वी बिहार के कई जिलों में कुछ स्थानों पर बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। सीमांचल के कुछ जिलों में गुरुवार सुबह से हल्की बारिश हो रही है।मौसम विभाग के अनुसार, राजधानी पटना में गुरुवार को अधिकतम तापमान 27 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं 30 अक्तूबर को अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। इसके बाद 31 अक्तूबर से तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। एक नवंबर को अधिकतम तापमान 30 और दो नवंबर को 31 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। वहीं, न्यूनतम तापमान धीरे-धीरे घटकर दो नवंबर को 19 डिग्री सेल्सियस तक आ सकता है।तेज हवा, बारिश और वज्रपात की आशंका को देखते हुए लोगों को खुले मैदान में रहने से बचना चाहिए। गरज-चमक के दौरान पेड़ों, बिजली के खंभों और कमजोर संरचनाओं से दूर रहें। किसानों को भी खेतों में काम करते समय मौसम की स्थिति का ध्यान रखने की सलाह दी जाती है।