निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने मोतिहारी में जमीन के दाखिल-खारिज के एवज में रिश्वत लेते एक अटर्नी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। सदर अंचल कार्यालय के राजस्व कर्मी प्रभात कुमार ने अपने अटर्नी श्याम कुमार के माध्यम से 11 हजार रुपये की घूस मांगी थी। निगरानी टीम ने आरोपी अटर्नी को रिश्वत की रकम लेते ही पकड़ लिया, जबकि राजस्व कर्मी मौके से फरार हो गया। टीम आरोपी राजस्व कर्मी की तलाश में संभावित स्थानों पर छापेमारी कर रही है।

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सदर अंचल क्षेत्र के निवासी रूपेश शर्मा ने अपनी भूमि के दाखिल-खारिज के लिए अंचल कार्यालय में आवेदन किया था। आरोप है कि आवेदन मिलने पर राजस्व कर्मी प्रभात कुमार ने अपने अटर्नी श्याम कुमार के जरिये 11 हजार रुपये की रिश्वत मांगी। पीड़ित रूपेश शर्मा ने इस संबंध में सीधे निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में शिकायत दर्ज कराई।शिकायत मिलने के बाद टीम ने आरोपों का सत्यापन किया। जांच में रिश्वत मांगे जाने की बात सही मिलने पर निगरानी टीम ने कार्रवाई की योजना तैयार की। तय रणनीति के तहत आर्य समाज मंदिर के पास रिश्वत की राशि के लेन-देन की जगह तय हुई।तय स्थान पर रूपेश शर्मा जैसे ही अटर्नी श्याम कुमार को रिश्वत के आठ हजार रुपये देने पहुंचे, पहले से मौजूद निगरानी टीम ने उसे दबोच लिया। टीम ने मौके से घूस के रुपये भी जब्त कर लिए। इस दौरान मुख्य आरोपी राजस्व कर्मी प्रभात कुमार चकमा देकर भागने में सफल रहा।निगरानी की टीम गिरफ्तार अटर्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है ताकि रिश्वतखोरी के इस मामले से जुड़ी अन्य जानकारियां सामने आ सकें। वहीं, फरार राजस्व कर्मी प्रभात कुमार की गिरफ्तारी के लिए पुलिस और निगरानी विभाग की टीम लगातार दबिश दे रही है।धरे गए आरोपी अटर्नी श्याम कुमार के बारे में चर्चा है कि वह मोतिहारी के कद्दावर भाजपा नेता का रिश्तेदार है। उस पर आरोप है कि वह इस रिश्तेदारी और नेता के नाम की धौंस दिखाकर अधिकारियों व आम लोगों से अवैध वसूली करता था। हालांकि, इन दावों और आरोपों की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।