बिहार: गंगा का रौद्र रूप! राघोपुर में बजरंगबली मंदिर समेत 5 घर नदी में समाए, 150 मीटर तक भीषण कटाव से दहशत

बिहार के भागलपुर जिले के नवगछिया अनुमंडल अंतर्गत खरीक प्रखंड के राघोपुर में गंगा का कटाव खौफनाक रूप ले चुका है। गंगा की तेज धारा ने ऐसा कहर बरपाया कि बाबा बजरंगबली मंदिर समेत पांच घर नदी में समा गए। करीब 150 मीटर के दायरे में रेलवे टैरिंग बांध के पास भीषण कटाव होने से पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। हालात ऐसे हो गए कि लोग रात के अंधेरे में अपना घर छोड़कर परिवार और जरूरी सामान को बचाने के लिए सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे। वर्षों की मेहनत से बनाए गए आशियानों को आंखों के सामने नदी में समाते देख ग्रामीणों में भय का माहौल है। कटाव की सूचना मिलते ही नवगछिया के एसपी वैभव शर्मा अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया।

रात में अचानक तेज हुआ कटाव, मची चीख-पुकार

स्थानीय लोगों के अनुसार, राघोपुर-काजीकौरैया तटबंध के पास गंगा का कटाव अचानक तेज हो गया। देखते ही देखते नदी किनारे की जमीन धंसने लगी और आसपास के इलाकों में अफरा-तफरी मच गई। रात करीब साढ़े दस बजे तक बाबा बजरंगबली मंदिर और पूर्व जिला परिषद सदस्य प्रेमलता देवी के घर समेत पांच घर गंगा में समा गए। लोगों ने अपनी आंखों के सामने घरों को नदी में विलीन होते देखा। इसके बाद ग्रामीण अपने परिवार के सदस्यों और जरूरी सामान को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुट गए। रात के अंधेरे में हर किसी को अपने परिवार और बचे हुए आशियाने की चिंता सता रही थी। अचानक बढ़े कटाव के कारण लोगों को घर छोड़कर जान बचाने के लिए भागना पड़ा।

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रेलवे बांध पर मंडराया बड़ा खतरा

राघोपुर में गंगा का कटाव अब रेलवे टैरिंग बांध के लिए भी गंभीर चिंता का विषय बन गया है। करीब 150 मीटर के हिस्से में भीषण कटाव होने से आसपास रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई है। ग्रामीणों को आशंका है कि यदि समय रहते कटाव पर नियंत्रण नहीं पाया गया, तो पुरानी रेलवे लाइन के बड़े हिस्से को नुकसान पहुंच सकता है। ऐसी स्थिति में आसपास के गांवों की सुरक्षा और आवागमन पर भी संकट गहरा सकता है। गंगा की तेज धारा से लगातार हो रहे कटाव ने स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ा दी है। ग्रामीणों की मांग है कि कटाव को रोकने के लिए जल्द प्रभावी कदम उठाए जाएं, ताकि बचे हुए घरों और जमीन को सुरक्षित रखा जा सके।

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सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे नवगछिया एसपी

कटाव की सूचना मिलते ही नवगछिया के एसपी वैभव शर्मा अधिकारियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कवायद भी होती नजर आई। प्रशासनिक अधिकारियों ने कटाव से प्रभावित इलाके की स्थिति का निरीक्षण किया। वहीं, ग्रामीणों की निगाहें अब प्रशासन की ओर टिकी हैं। लोगों को उम्मीद है कि कटाव रोकने और प्रभावित परिवारों की सुरक्षा के लिए जल्द जरूरी कदम उठाए जाएंगे।



राघोपुर में लगातार हो रहे कटाव ने एक बार फिर गंगा किनारे बसे गांवों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मंदिर और पांच घरों के नदी में समाने से ग्रामीणों को भारी नुकसान हुआ है। लोगों को डर है कि यदि कटाव इसी तरह जारी रहा, तो आने वाले समय में और घरों तथा जमीन को नुकसान पहुंच सकता है।रात के अंधेरे में जान बचाकर घरों से निकलने को मजबूर हुए ग्रामीण अब अपने आशियानों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। स्थानीय लोगों की मांग है कि प्रशासन कटाव रोकने के लिए तत्काल प्रभावी कार्रवाई करे, ताकि गंगा की तेज धारा से होने वाले नुकसान को और बढ़ने से रोका जा सके।