बिहार: घी खाने वाले सावधान! भागलपुर के पीरपैंती में नकली घी बनाने का मामला, पुलिस को देखते ही फरार हुआ आरोपी

बिहार के भागलपुर जिले के पीरपैंती से खाद्य पदार्थों में मिलावट का मामला सामने आया है। यहां एक कमरे में कथित तौर पर नकली घी तैयार किए जाने की सूचना मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर डायल 112 की पुलिस टीम मौके पर पहुंची, लेकिन बताया जा रहा है कि पुलिस के पहुंचने पर घी बनाने वाला व्यक्ति फरार हो गया। इस मामले में राजस्थान से आए कुछ लोगों के शामिल होने की बात भी स्थानीय स्तर पर सामने आई है। हालांकि, इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस

स्थानीय लोगों के अनुसार, इलाके के एक कमरे में कथित तौर पर नकली घी बनाए जाने की जानकारी मिलने पर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची। हालांकि, पुलिस के पहुंचने से पहले या उसी दौरान घी बनाने वाला व्यक्ति वहां से भाग निकला। फिलहाल, मामले में संबंधित व्यक्ति की पहचान और कथित तौर पर घी तैयार किए जाने की प्रक्रिया को लेकर विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।

विज्ञापन

मिलावटी घी से सेहत को हो सकता है नुकसान

घी का इस्तेमाल लगभग हर घर में खाने-पीने के साथ-साथ पूजा-पाठ में भी किया जाता है। ऐसे में यदि बाजार में मिलावटी घी की आपूर्ति होती है, तो यह लोगों की सेहत के लिए चिंता का विषय बन सकता है। मिलावट में इस्तेमाल की गई सामग्री के आधार पर स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचने का खतरा हो सकता है। इसलिए उपभोक्ताओं को घी खरीदते समय उसकी गुणवत्ता, पैकेजिंग और संबंधित जानकारी पर ध्यान देना चाहिए।

विज्ञापन

विज्ञापन

जांच और कार्रवाई पर टिकी नजरें

फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि कथित तौर पर तैयार किया जा रहा घी किन सामग्रियों से बनाया जा रहा था और उसकी आपूर्ति कहां की जानी थी। मामले में घी के नमूनों की जांच, संबंधित लोगों की पहचान और खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी। राजस्थान से आए कुछ लोगों की कथित संलिप्तता को लेकर भी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। जांच के बाद ही मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।