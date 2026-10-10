फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bihar ›   Bhagalpur News ›   bhagalpur pirpainti fake ghee making case accused escaped police food adulteration

बिहार: घी खाने वाले सावधान! भागलपुर के पीरपैंती में नकली घी बनाने का मामला, पुलिस को देखते ही फरार हुआ आरोपी

Sat, 10 Oct 2026 11:59 AM IST
भागलपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भागलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भागलपुर Published by: भागलपुर ब्यूरो Updated Sat, 10 Oct 2026 11:59 AM IST
सार

भागलपुर जिले के पीरपैंती में एक कमरे में कथित तौर पर नकली घी बनाए जाने की सूचना से इलाके में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर डायल 112 की पुलिस टीम मौके पर पहुंची, लेकिन बताया जा रहा है कि पुलिस को देखकर घी बनाने वाला व्यक्ति फरार हो गया।

विज्ञापन
bhagalpur pirpainti fake ghee making case accused escaped police food adulteration
(प्रतीकात्मक फोटो) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बिहार के भागलपुर जिले के पीरपैंती से खाद्य पदार्थों में मिलावट का मामला सामने आया है। यहां एक कमरे में कथित तौर पर नकली घी तैयार किए जाने की सूचना मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर डायल 112 की पुलिस टीम मौके पर पहुंची, लेकिन बताया जा रहा है कि पुलिस के पहुंचने पर घी बनाने वाला व्यक्ति फरार हो गया। इस मामले में राजस्थान से आए कुछ लोगों के शामिल होने की बात भी स्थानीय स्तर पर सामने आई है। हालांकि, इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

विज्ञापन

ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस

स्थानीय लोगों के अनुसार, इलाके के एक कमरे में कथित तौर पर नकली घी बनाए जाने की जानकारी मिलने पर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची। हालांकि, पुलिस के पहुंचने से पहले या उसी दौरान घी बनाने वाला व्यक्ति वहां से भाग निकला। फिलहाल, मामले में संबंधित व्यक्ति की पहचान और कथित तौर पर घी तैयार किए जाने की प्रक्रिया को लेकर विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।

विज्ञापन

मिलावटी घी से सेहत को हो सकता है नुकसान

घी का इस्तेमाल लगभग हर घर में खाने-पीने के साथ-साथ पूजा-पाठ में भी किया जाता है। ऐसे में यदि बाजार में मिलावटी घी की आपूर्ति होती है, तो यह लोगों की सेहत के लिए चिंता का विषय बन सकता है। मिलावट में इस्तेमाल की गई सामग्री के आधार पर स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचने का खतरा हो सकता है। इसलिए उपभोक्ताओं को घी खरीदते समय उसकी गुणवत्ता, पैकेजिंग और संबंधित जानकारी पर ध्यान देना चाहिए।

विज्ञापन
विज्ञापन

जांच और कार्रवाई पर टिकी नजरें

फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि कथित तौर पर तैयार किया जा रहा घी किन सामग्रियों से बनाया जा रहा था और उसकी आपूर्ति कहां की जानी थी। मामले में घी के नमूनों की जांच, संबंधित लोगों की पहचान और खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी। राजस्थान से आए कुछ लोगों की कथित संलिप्तता को लेकर भी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। जांच के बाद ही मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed