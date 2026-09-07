बिहार: गंगा-कोसी के उफान से भागलपुर बेहाल, 178 गांव बाढ़ की चपेट में; प्रशासन ने बढ़ाई राहत की रफ्तार

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

प्रशासन ने अब तक 22 हजार 35 लोगों को प्रभावित इलाकों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। राहत और आवागमन के लिए 71 सरकारी और अधिग्रहित नावों का परिचालन किया जा रहा है। बाढ़ पीड़ित परिवारों के बीच करीब 4 हजार पॉलीथिन शीट और तिरपाल का वितरण किया जा चुका है।भोजन की व्यवस्था के लिए जिले में 15 सामुदायिक रसोइयां संचालित की जा रही हैं। इनमें 24 तारीख से अब तक एक लाख से अधिक लोगों को भोजन कराया जा चुका है। इसके अलावा टीएनबी कॉलेजिएट समेत सात प्रमुख स्थानों पर राहत शिविर भी चलाए जा रहे हैं।बाढ़ प्रभावित इलाकों में पशुओं की सुरक्षा पर भी प्रशासन का फोकस है। अब तक 9 हजार 343 पशुओं का पंजीकरण किया गया है, ताकि जरूरत पड़ने पर उनके लिए भी राहत और बचाव की व्यवस्था की जा सके।राहत और बचाव कार्यों के लिए एसडीआरएफ की पांच टीमें, 17 मोटरबोट और 501 आपदा मित्रों को तैनात किया गया है। प्रशासन की ओर से प्रभावित क्षेत्रों में लगातार निगरानी की जा रही है और जरूरत के मुताबिक राहत कार्यों को तेज किया जा रहा है।डीएम अलंकृता पांडे ने कहा कि प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है और बाढ़ की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। प्रभावित लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने और जरूरतमंदों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए प्रशासन की टीमें लगातार काम कर रही हैं।