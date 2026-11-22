बिहार के भागलपुर में गांजा तस्करी के मामले में सीआइबी जमालपुर की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। सुलतानगंज रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर दो पर छापेमारी कर टीम ने भाई-बहन को 32 किलो 190 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। बरामद गांजे की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में करीब 16 लाख रुपये बताई जा रही है। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि दोनों गांजे की खेप लेकर दिल्ली जाने की तैयारी में थे। गिरफ्तार महिला पहले भी गांजा तस्करी के मामले में पांच साल की सजा काट चुकी है। अब जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि गांजे की खेप कहां से लाई गई थी और दिल्ली में किसे इसकी सप्लाई होनी थी।

सुलतानगंज स्टेशन पर गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी

जानकारी के अनुसार, शुक्रवार को सीआइबी जमालपुर की टीम को सुलतानगंज रेलवे स्टेशन पर गांजा तस्करी की गुप्त सूचना मिली थी। इसके बाद टीम ने प्लेटफॉर्म नंबर दो पर निगरानी शुरू कर दी। इसी दौरान संदिग्ध अवस्था में एक महिला और पुरुष दिखाई दिए। टीम ने दोनों को रोककर तलाशी ली तो उनके पास से 32 किलो 190 ग्राम गांजा बरामद हुआ।

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इसके बाद दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। प्रारंभिक पूछताछ में दोनों के भाई-बहन होने की जानकारी सामने आई। टीम के मुताबिक, दोनों गांजे की खेप लेकर दिल्ली जाने की तैयारी में थे।

नवगछिया की महिला, पूर्णिया का रहने वाला है भाई

गिरफ्तार महिला की पहचान नवगछिया के गोपालपुर निवासी रेणु देवी के रूप में हुई है। वहीं, उसके भाई की पहचान रंजीत कुमार के रूप में की गई है, जो पूर्णिया जिले के टीकापट्टी थाना क्षेत्र का रहने वाला है।



इस मामले में महिला का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आया है। सीआइबी टीम के अनुसार, रेणु देवी पहले भी गांजा तस्करी के मामले में गिरफ्तार हो चुकी है और पांच साल की सजा काट चुकी है। इसके बावजूद एक बार फिर उसका नाम गांजा तस्करी के मामले में सामने आया है।

16 लाख का गांजा, दिल्ली में किसे करनी थी सप्लाई?

टीम ने दोनों के पास से बरामद गांजे की कीमत करीब 16 लाख रुपये आंकी है। अब जांच एजेंसियां गांजे की सप्लाई चेन का पता लगाने में जुटी हैं। जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इतनी बड़ी खेप कहां से लाई गई थी और दिल्ली में किस व्यक्ति या गिरोह को सौंपी जानी थी।

इसके अलावा पूर्णिया और नवगछिया से जुड़े संभावित तस्करी नेटवर्क की भी पड़ताल की जा रही है। जांच एजेंसियों को आशंका है कि इस मामले में अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं।

जीआरपी भागलपुर को सौंपे गए गिरफ्तार आरोपित

सीआइबी जमालपुर की टीम ने बरामद 32 किलो 190 ग्राम गांजे और दोनों गिरफ्तार आरोपितों को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए जीआरपी भागलपुर को सौंप दिया है। पूरी कार्रवाई सहायक सुरक्षा आयुक्त आरपीएफ अजय कुमार की निगरानी में की गई। मौके पर कांस्टेबल कन्हैया कुमार, लक्ष्मी सिंह समेत अन्य जवान मौजूद थे।

फिलहाल दोनों से पूछताछ कर गांजे के असली सप्लायर और दिल्ली में इसके खरीदार का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। जांच में तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका सामने आने पर आगे भी कार्रवाई हो सकती है।