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प्रखंड साधनसेवी रजनीश कुमार दास ने पटना स्थित निगरानी ब्यूरो में शिकायत दी थी कि मध्याह्न भोजन राशन भुगतान के एवज में जिला कार्यक्रम प्रबंधक 1.10 लाख रुपये रिश्वत की मांग कर रहे हैं। शिकायतकर्ता के अनुसार, इससे पहले 40 हजार रुपये और 60 हजार रुपये की किस्तें दी जा चुकी थीं। दूसरी तरफ, वित्तीय मामलों में अनियमितता के कारण जिलाधिकारी के निर्देश पर शिकायतकर्ता साधनसेवी के मानदेय से प्रतिमाह कटौती का आदेश जारी हुआ था। इसके साथ ही, उन्हें जिला कार्यालय में प्रतिनियुक्त किया गया था। इस मानदेय कटौती को लेकर भी दोनों पक्षों के बीच विवाद चल रहा था।छापेमारी के तुरंत बाद निगरानी की टीम आरोपी जिला कार्यक्रम प्रबंधक को हिरासत में लेकर सर्किट हाउस पहुंची। वहां पूछताछ के सिलसिले में जिला शिक्षा पदाधिकारी मुकेश कुमार को भी बुलाया गया। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि घटना की जानकारी जिलाधिकारी को दी जा रही है और उनके स्तर से नियमानुकूल कार्रवाई की जाएगी। इसके पश्चात निगरानी दल आरोपी अधिकारी को चिकित्सकीय परीक्षण के लिए सदर अस्पताल ले गया। सदर अस्पताल में चिकित्सीय जांच की प्रक्रिया पूरी होने के बाद निगरानी की टीम आरोपी को पटना लेकर रवाना हो गई।पूछताछ और कार्रवाई के दौरान आरोपी जिला कार्यक्रम प्रबंधक मनोज कुमार सिंह ने खुद को बेकसूर बताते हुए साजिश के तहत फंसाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि साधनसेवी की नौकरी समाप्त होने वाली है, इसलिए उन्होंने षड्यंत्र रचकर यह मामला बनाया। बैंक खाते में राशि ट्रांसफर होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उनकी इच्छा के बिना उनके खाते में पैसे भेजे गए थे। ध्यान रहे कि नए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी रजनीश झा के प्रभार लेने के अगले दिन ही यह छापेमारी हुई है। पूर्व में 98.12 लाख रुपये के गबन मामले के बाद इस ताजा कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मच गया है।