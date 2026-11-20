विक्रमशिला महाविहार के समीप वर्षों से प्रस्तावित विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। जिला प्रशासन ने इस परियोजना के लिए अधिग्रहित 90 प्रतिशत रैयती जमीन का दखल-कब्जा शिक्षा विभाग को सौंप दिया है। इसके साथ ही भूमि अधिग्रहण से संबंधित संपूर्ण विस्तृत रिपोर्ट भी तैयार कर आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित कर दी गई है। जिला प्रशासन की इस बड़ी पहल के बाद अब विश्वविद्यालय निर्माण की अगली प्रशासनिक प्रक्रियाएं तेजी से शुरू होने की उम्मीद है। आगामी 21 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वैशाली से विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय का शिलान्यास कर सकते हैं।

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प्रस्तावित केंद्रीय विश्वविद्यालय के भव्य परिसर का निर्माण करने के लिए कुल 192.045 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाना तय हुआ है। राज्य सरकार की ओर से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को निर्बाध रूप से संपन्न करने के लिए संबंधित विभाग को 87 करोड़ 99 लाख 81 हजार रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई थी। उपलब्ध कराई गई इस कुल राशि में से अब तक 84 करोड़ 99 लाख 93 हजार रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है। परियोजना के लिए शेष बची हुई जमीन का अधिग्रहण पूरा करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जिला भू-अर्जन कार्यालय ने अधिग्रहित जमीन का पूरा विवरण शिक्षा विभाग को उपलब्ध करा दिया है। प्रशासन ने सरकारी जमीन को शामिल करते हुए अब तक कुल 220 एकड़ भूमि शिक्षा विभाग को हस्तांतरित कर दी है।जिला प्रशासन की ओर से जमीन से संबंधित पूरी रिपोर्ट तैयार कर उच्च अधिकारियों के पास भेज दी गई है। इस रिपोर्ट में रैयती जमीन के अधिग्रहण और दखल-कब्जे से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी का पूरा ब्योरा शामिल किया गया है। जिला प्रशासन से विवरण प्राप्त होने के तुरंत बाद शिक्षा विभाग ने राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को भी पूरी स्थिति से अवगत कराते हुए जानकारी भेज दी है। केंद्रीय मंत्रालय को रिपोर्ट भेजे जाने के बाद अब परियोजना के लिए बजटीय आवंटन और निर्माण कार्य संपन्न कराने के लिए उपयुक्त एजेंसी के चयन हेतु टेंडर की प्रक्रिया जल्द शुरू होने की संभावना है।विक्रमशिला महाविहार के समीप इस केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना होने से भागलपुर सहित पूरे पूर्वी बिहार के क्षेत्र में उच्च शिक्षा के नए और बेहतर अवसर विकसित होंगे। इस दूरगामी पहल से क्षेत्र के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उच्चस्तरीय शिक्षा प्राप्त करने के लिए अन्य बड़े शहरों या दूसरे राज्यों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अपने ही क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उपलब्धता से युवाओं का पलायन रुकेगा। इसके अलावा इस विश्वविद्यालय के निर्माण से इलाके के शैक्षणिक वातावरण में सुधार के साथ-साथ आर्थिक विकास को भी काफी गति मिलने की पूरी उम्मीद है।