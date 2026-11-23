1 of 6 अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह - फोटो : अमर उजाला







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बिहार के विधायक अनंत सिंह के पैतृक गांव नदावां में इन दिनों शादी का उत्सव का माहौल है। उनकी बेटी शिवांगी सिंह की शादी को लेकर घर में तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। आज परिवार में हल्दी की रस्म निभाई जाएगी। इसके साथ ही बेटे अभिनव के जनेऊ संस्कार को लेकर मरवा छाड़ने की परंपरा भी पूरी की जाएगी। खास बात यह है कि जिस मरवा यानी मंडप को आज तैयार किया जाएगा, उसी में 25 नवंबर को शिवांगी की शादी होगी।

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2 of 6 परिवार के साथ अनंत सिंह - फोटो : instagram

विवाह से पहले हल्दी की रस्म को शुभता, शुद्धता और मंगलकामना से जोड़कर देखा जाता है। आमतौर पर कलश स्थापना और पूजन के बाद दूल्हा-दुल्हन को हल्दी लगाई जाती है। नदावां में भी इसी परंपरा के अनुसार कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।





3 of 6 अनंत सिंह - फोटो : instagram

आज छाड़ा जाएगा मरवा, इसी मंडप में होगी शादी

शादी की तैयारियों के बीच आज मरवा छाड़ने की रस्म भी होगी। परिवार में बेटे अभिनव के जनेऊ संस्कार को लेकर यह परंपरा निभाई जाएगी। मरवा यानी विवाह का मंडप तैयार होने के बाद इसी स्थान पर 25 नवंबर को शिवांगी और ऋषिकेश विवाह के बंधन में बंधेंगे। अनंत सिंह के पैतृक गांव नदावां में घर को करीब 20 दिन पहले से ही सजाया जा रहा है। रंग-बिरंगी लाइटों और फूलों से घर को आकर्षक रूप दिया गया है।

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4 of 6 अनंत सिंह के बेटे और दामाद - फोटो : अमर उजाला

शिवांगी सिंह की शादी किससे हो रही है?

शिवांगी की शादी बिहटा के कृष्णानगर निवासी रणविजय सिंह के बेटे ऋषिकेश कुमार से हो रही है। ऋषिकेश कुमार उर्फ अंकित पिछले 11 वर्षों से अमेरिका में रह रहे हैं। उन्होंने अमेरिका की जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी से एमबीए की पढ़ाई पूरी की है। उनके पिता रणविजय सिंह कमांडेंट हैं। शादी को लेकर दोनों परिवारों में तैयारियां चल रही हैं।

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5 of 6 अनंत सिंह की बेटी शिवांगी - फोटो : अमर उजाला