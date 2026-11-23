बेतिया जिले में हरिनगर और चमुआ रेलवे स्टेशन के बीच रविवार देर शाम मोतिहारी की ओर जा रही एक मालगाड़ी पर असामाजिक तत्वों ने पथराव कर दिया। इस घटना में मालगाड़ी चला रहे लोको पायलट यूके यादव के हाथ में पत्थर लगने से वह घायल हो गए। घटना के तुरंत बाद घायल रेलकर्मी को उपचार के लिए नरकटियागंज लाया गया, जहां उनका इलाज कराया गया। मामले की जानकारी मिलते ही रेलवे सुरक्षा बल की टीम हरकत में आई और संदेह के आधार पर चार लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी।

मालगाड़ी पर असामाजिक तत्वों का हमला

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यह घटना उस समय हुई जब मोतिहारी जा रही मालगाड़ी हरिनगर और चमुआ स्टेशन के मध्य से गुजर रही थी। उसी दौरान अज्ञात तत्वों ने ट्रेन को निशाना बनाकर पथराव कर दिया। एक पत्थर सीधे इंजन के भीतर पहुंचकर संचालन संभाल रहे लोको पायलट यूके यादव के हाथ में जा लगा। इस हमले से चालक के हाथ में चोट आई। चोट लगने के बाद तुरंत रेलवे प्रशासन को सूचित किया गया। इसके बाद पीड़ित रेल चालक को इलाज के लिए नरकटियागंज लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनका प्राथमिक उपचार किया।

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रेलवे सुरक्षा बल की जांच और कार्रवाई

स्टेशन प्रबंधक मो. कलीम ने इस घटना की आधिकारिक पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने चलती मालगाड़ी पर पत्थर फेंका था, जो लोको पायलट को लगा और वह चोटिल हो गए। वहीं आरपीएफ पोस्ट कमांडर ऋतुराज कश्यप ने बताया कि रेलवे सुरक्षा बल मामले की गहनता से जांच कर रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि संदेह के आधार पर चार लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ जारी है। आरपीएफ की टीम पत्थर फेंकने वाले की पहचान करने तथा घटना के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है।