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मिली जानकारी के अनुसार, लौवा गांव में जमीन को लेकर दोनों पक्षों के बीच पहले से विवाद चल रहा था। इसी बीच खेत की जुताई को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई। आरोप है कि एक पक्ष के लोगों ने खेत की जुताई करने से मना किया। इसके बाद विवाद बढ़ गया और मारपीट शुरू हो गई।पीड़ित पक्ष का आरोप है कि दूसरे पक्ष के लोगों ने तलवार, फरसा और लाठी से हमला कर दिया। अचानक हुई हिंसा में चार लोग जख्मी हो गए। इसी दौरान एक ट्रैक्टर में भी आग लगा दी गई। घटना के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई।इस घटना में घायल लोगों की पहचान शैलेन्द्र सिंह, विवेक सिंह, विक्रांत सिंह और सौरव सिंह के रूप में हुई है। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें एक घायल की हालत गंभीर बताई जा रही है। उसका उपचार जारी है।मामले में पीड़ित पक्ष ने उमेश सिंह, मंटू सिंह, मदन सिंह, मनीष सिंह और सोनू सिंह समेत परिवार के करीब 25 अज्ञात लोगों पर हमला करने का आरोप लगाया है। शिकायत के मुताबिक, हमलावरों ने तलवार, फरसा और लाठी से मारपीट की। ट्रैक्टर में आग लगाने का आरोप भी लगाया गया है।घटना के बाद लौवा गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। जमीन विवाद को लेकर हुई हिंसा से स्थानीय लोगों में चिंता है। पुलिस मामले की जांच और शिकायत में लगाए गए आरोपों के सत्यापन में जुटी है। हालांकि, घटना को लेकर पुलिस की आधिकारिक पुष्टि और आगे की कार्रवाई का विस्तृत विवरण अभी सामने नहीं आया है।