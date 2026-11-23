बिहार: खेत की जुताई को लेकर खूनी संघर्ष, तलवार-फरसा से हमले में चार घायल, ट्रैक्टर में भी लगाई आग
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सारण Published by: प्रतीक कुमार पाण्डेय Updated Mon, 23 Nov 2026 11:46 AM IST
सार
बिहार के सारण जिले के तरैया थाना क्षेत्र के लौवा गांव में खेत की जुताई को लेकर दो पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। मारपीट में चार लोग घायल हो गए, जबकि एक ट्रैक्टर में आग लगा दी गई। पीड़ित पक्ष ने पांच नामजद समेत करीब 25 अज्ञात लोगों पर तलवार, फरसा और लाठी से हमला करने का आरोप लगाया है।
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विस्तार
सारण के तरैया थाना क्षेत्र में जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। लौवा गांव में खेत की जुताई करने से रोकने को लेकर दो पक्ष आमने-सामने आ गए। देखते ही देखते विवाद मारपीट और हमले में बदल गया। इस दौरान चार लोग घायल हो गए और एक ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया गया। घायलों में एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है।
खेत की जुताई रोकने पर शुरू हुआ विवाद
मिली जानकारी के अनुसार, लौवा गांव में जमीन को लेकर दोनों पक्षों के बीच पहले से विवाद चल रहा था। इसी बीच खेत की जुताई को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई। आरोप है कि एक पक्ष के लोगों ने खेत की जुताई करने से मना किया। इसके बाद विवाद बढ़ गया और मारपीट शुरू हो गई।
पीड़ित पक्ष का आरोप है कि दूसरे पक्ष के लोगों ने तलवार, फरसा और लाठी से हमला कर दिया। अचानक हुई हिंसा में चार लोग जख्मी हो गए। इसी दौरान एक ट्रैक्टर में भी आग लगा दी गई। घटना के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई।
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चार लोग घायल, एक की हालत गंभीर
इस घटना में घायल लोगों की पहचान शैलेन्द्र सिंह, विवेक सिंह, विक्रांत सिंह और सौरव सिंह के रूप में हुई है। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें एक घायल की हालत गंभीर बताई जा रही है। उसका उपचार जारी है।
पांच नामजद समेत 25 अज्ञात पर हमला करने का आरोप
मामले में पीड़ित पक्ष ने उमेश सिंह, मंटू सिंह, मदन सिंह, मनीष सिंह और सोनू सिंह समेत परिवार के करीब 25 अज्ञात लोगों पर हमला करने का आरोप लगाया है। शिकायत के मुताबिक, हमलावरों ने तलवार, फरसा और लाठी से मारपीट की। ट्रैक्टर में आग लगाने का आरोप भी लगाया गया है।
पुलिस जांच में जुटी, गांव में तनाव
घटना के बाद लौवा गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। जमीन विवाद को लेकर हुई हिंसा से स्थानीय लोगों में चिंता है। पुलिस मामले की जांच और शिकायत में लगाए गए आरोपों के सत्यापन में जुटी है। हालांकि, घटना को लेकर पुलिस की आधिकारिक पुष्टि और आगे की कार्रवाई का विस्तृत विवरण अभी सामने नहीं आया है।
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खेत की जुताई रोकने पर शुरू हुआ विवाद
मिली जानकारी के अनुसार, लौवा गांव में जमीन को लेकर दोनों पक्षों के बीच पहले से विवाद चल रहा था। इसी बीच खेत की जुताई को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई। आरोप है कि एक पक्ष के लोगों ने खेत की जुताई करने से मना किया। इसके बाद विवाद बढ़ गया और मारपीट शुरू हो गई।
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पीड़ित पक्ष का आरोप है कि दूसरे पक्ष के लोगों ने तलवार, फरसा और लाठी से हमला कर दिया। अचानक हुई हिंसा में चार लोग जख्मी हो गए। इसी दौरान एक ट्रैक्टर में भी आग लगा दी गई। घटना के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई।
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चार लोग घायल, एक की हालत गंभीर
इस घटना में घायल लोगों की पहचान शैलेन्द्र सिंह, विवेक सिंह, विक्रांत सिंह और सौरव सिंह के रूप में हुई है। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें एक घायल की हालत गंभीर बताई जा रही है। उसका उपचार जारी है।
पांच नामजद समेत 25 अज्ञात पर हमला करने का आरोप
मामले में पीड़ित पक्ष ने उमेश सिंह, मंटू सिंह, मदन सिंह, मनीष सिंह और सोनू सिंह समेत परिवार के करीब 25 अज्ञात लोगों पर हमला करने का आरोप लगाया है। शिकायत के मुताबिक, हमलावरों ने तलवार, फरसा और लाठी से मारपीट की। ट्रैक्टर में आग लगाने का आरोप भी लगाया गया है।
पुलिस जांच में जुटी, गांव में तनाव
घटना के बाद लौवा गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। जमीन विवाद को लेकर हुई हिंसा से स्थानीय लोगों में चिंता है। पुलिस मामले की जांच और शिकायत में लगाए गए आरोपों के सत्यापन में जुटी है। हालांकि, घटना को लेकर पुलिस की आधिकारिक पुष्टि और आगे की कार्रवाई का विस्तृत विवरण अभी सामने नहीं आया है।