बिहार विधान परिषद को सोमवार को आठ नए सदस्य मिल गए हैं। हाल ही में संपन्न स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव में जीत हासिल करने वाले आठ नव-निर्वाचित सदस्यों ने सोमवार को सदन की सदस्यता की शपथ ली। बिहार विधान परिषद के आठ नवनिर्वाचित सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान एक दिलचस्प घटनाक्रम देखने को मिला। सदन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पहुंचने पर उनके लिए कुर्सी की व्यवस्था नहीं थी। यह देखते ही मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों से उनके बैठने के लिए कुर्सी लगाने को कहा। इसके बाद मंत्री रामकृपाल यादव ने अपनी कुर्सी तेजस्वी यादव को दे दी और उनके लिए दूसरी जगह कुर्सी लगाई गई। तेजस्वी यादव बाद में उपमुख्यमंत्री बिजेंद्र यादव के बगल में जाकर बैठे, जहां दोनों नेताओं के बीच बातचीत भी हुई। समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विधान परिषद के सभापति समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। आठ नवनिर्वाचित विधान पार्षदों के शपथ ग्रहण के बीच कुर्सी को लेकर हुए इस घटनाक्रम ने राजनीतिक गलियारों में खूब ध्यान खींचा।

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