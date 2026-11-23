सोमवार को अररिया-रानीगंज मार्ग पर पावर हाउस के पास विपरीत दिशा से आ रही एक कार ने स्कूली बच्चों से भरे ई-रिक्शा में जोरदार टक्कर मार दी। एनएच-327 ई पर हुए इस हादसे में ई-रिक्शा सवार 12 बच्चे घायल हो गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि एक बच्चे का हाथ कटकर चार पहिया वाहन में ही फंस गया। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को इलाज के लिए अररिया के सदर अस्पताल पहुंचाया।

घायलों की स्थिति और उपचार

विज्ञापन

सदर अस्पताल में डॉ. निर्मल कुमार मंडल की देखरेख में सभी घायलों का इलाज चल रहा है। चिकित्सकों ने दो घायलों की हालत बेहद गंभीर बताई है। अत्यधिक गंभीर रूप से घायल 15 वर्षीय मोहम्मद अकरम और 10 वर्ष के एक बालक को प्राथमिक चिकित्सा के बाद बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। इसके अतिरिक्त सात वर्षीय अबू हमवाद, ई-रिक्शा चालक 30 वर्षीय मोहम्मद आबिद, जोया परवीन, सानिया फिरदौस और मोहम्मद आबिदुल्लाह का उपचार सदर अस्पताल में जारी है।

विज्ञापन

विज्ञापन

गलत दिशा से आ रही थी कार

अस्पताल में उपचाराधीन ई-रिक्शा चालक मोहम्मद आबिद ने बताया कि वह अपनी सही दिशा में जा रहे थे, तभी अचानक सामने से आई कार ने टक्कर मार दी। इस दुर्घटना के बाद स्थानीय निवासियों ने सड़क पर लगातार गलत दिशा में वाहनों के चलने और ई-रिक्शा में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर गहरा आक्रोश जताया है। लोगों ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर स्कूल प्रशासन पर भी सवाल उठाए हैं। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुशील कुमार ने बताया कि पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर मामले की गहन जांच कर रही है और दुर्घटना कारित करने वाले वाहन तथा उसके चालक की तलाश की जा रही है।