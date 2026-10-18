अब हवा में होगी कारों की रेस: टेस्ला को चैलेंज देकर एलेफ एयरोनॉटिक्स ने उड़ाई अपनी कार, कहा- 'वेलकम टू द रेस'

जहां एक तरफ एलन मस्क की टेस्ला रोडस्टर ने हर कार लवर्स को खूब आकर्षित किया है, वहीं दूसरी तरफ कैलिफोर्निया की ‘एलेफ एयरोनॉटिक्स’ ने अपनी फ्लाइंग कार का शानदार वीडियो जारी कर सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किए गए इस वीडियो में एलेफ की मॉडल ए कार एक टेस्ला रोडस्टर के ठीक ऊपर से उड़ती हुई नजर आ रही है। इसी वीडियो के जरिए कंपनी ने एलन मस्क और टेस्ला को हल्के-फुल्के अंदाज में फ्लाइंग कार रेस में उतरने का खुला न्योता भी दे दिया है। कंपनी ने पोस्ट में लिखा कि 'फ्लाइंग कार की रेस में टेस्ला और एलन मस्क का स्वागत है। हम यहां ग्यारह वर्षों से हैं!'

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