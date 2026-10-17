भारत में लॉन्च हुई मिनी कूपर ऑक्सफोर्ड एडिशन: अनोखी ब्रिटिश डिजाइन और 204 hp पावर से लैस, कितनी है कीमत?

लग्जरी स्मॉल कार निर्माता कंपनी मिनी (MINI) ने भारत में

मिनी कूपर ऑक्सफोर्ड एडिशन

(

Mini Cooper Oxford Edition)

को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है। यह स्पेशल एडिशन ब्रिटेन के प्लांट ऑक्सफोर्ड में मॉडर्न मिनी के 25 साल के उत्पादन का जश्न मनाने के लिए पेश किया गया है।