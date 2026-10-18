क्या टेस्ला की फ्लाइंग कार दुनिया की पहली उड़ने वाली कार होगी?

नहीं, टेस्ला की रोडस्टर दुनिया की पहली उड़ने वाली कार नहीं होगी। इसका पहला प्रोटोटाइप 1917 में ही पेश हो चुका है। तब विमानन क्षेत्र में काम करने वाले ग्लेन कर्टिस ने दुनिया को इसका शुरुआती स्वरूप दिखाया था। हालांकि, एक पूरा उड़ने वाला वर्जन लंबे समय तक सच नहीं हो सका।करीब 102 साल बाद अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित कंपनी एलेफ (Alef) ने 2019 में अपनी फ्लाइंग कार का प्रोटोटाइप बनाया था और 2023 में उसे अमेरिकी एफएए से विशेष एयरवर्दिनेस सर्टिफिकेशन भी मिल चुका है। एलेफ के सीईओ जिम दुकोवनी के मुताबिक, टेस्ला रोडस्टर इस रेस में शामिल होने वाली इतिहास की दूसरी फ्लाइंग कार होगी।शुरुआती जानकारी के मुताबिक, टेस्ला रोडस्टर वास्तव में एक पारंपरिक विमान या उड़ने वाली कार की तरह लगातार हवा में उड़ने के लिए नहीं बनी है। यह स्पेसएक्स के कोल्ड-गैस थ्रस्टर्स के दम पर हवा में केवल संक्षिप्त उछाल और 180-डिग्री रोल जैसे स्टंट करने में सक्षम दिखी है। इसके उलट एलेफ जैसी कारें इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन की मदद से हवा में लंबी उड़ान भर सकती हैं।इसके चलते ही अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (एफएए) ने भी साफ किया है कि टेस्ला रोडस्टर उनके एयरक्राफ्ट के मानकों को पूरा नहीं करती है, इसलिए इसे विमान का प्रमाण-पत्र नहीं दिया जाएगा, जबकि एलेफ की लंबी उड़ानों की वजह से उसे पहले ही यह लाइसेंस मिल चुका है।