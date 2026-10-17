धोखा खाने से बचें!: इस फेस्टिव सीजन कार खरीदते वक्त अपनाएं ये पांच स्मार्ट तरीके, होगी भारी बचत

धनतेरस को भारत में कोई भी बड़ी खरीदारी करने के लिए बेहद शुभ माना जाता है। ऐसे में बहुत से परिवार इस दिन अपने घर नई कार लाने का सपना देखते हैं। हालांकि, त्योहारी सीजन में डीलरशिप्स द्वारा दिए जाने वाले बंपर ऑफर्स और लोकप्रिय मॉडलों की भारी मांग को देखते हुए ग्राहकों को केवल विज्ञापित डिस्काउंट के पीछे नहीं भागना चाहिए। बल्कि एक बेहतर डील के लिए पूरी तस्वीर को समझना जरूरी है।