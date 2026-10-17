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कौन सी कंपनियां दे रही हैं ऑफर्स? टाटा मोटर्स, ह्यूंदै, होंडा और टोयोटा जैसे प्रमुख ब्रांड्स चुनिंदा मॉडलों पर बंपर छूट दे रहे हैं। मॉडल, वेरिएंट और स्टॉक की उपलब्धता के आधार पर ग्राहक हजारों से लेकर लाखों रुपये तक की बचत कर सकते हैं।

टाटा मोटर्स, ह्यूंदै, होंडा और टोयोटा जैसे प्रमुख ब्रांड्स चुनिंदा मॉडलों पर बंपर छूट दे रहे हैं। मॉडल, वेरिएंट और स्टॉक की उपलब्धता के आधार पर ग्राहक हजारों से लेकर लाखों रुपये तक की बचत कर सकते हैं। विज्ञापन ध्यान रखने योग्य बात: विज्ञापनों में दिखाए जाने वाले अधिकतम फायदे सीधे तौर पर कार की कीमत में कटौती नहीं होते हैं। इनमें कई तरह के इंसेंटिव्स शामिल होते हैं और इनकी पात्रता अलग-अलग ग्राहकों व डीलर्स के हिसाब से बदल सकती है। गाड़ी खरीदने से पहले डीलर्स से लिखित में पूरी जानकारी जरूर लें। विज्ञापन विज्ञापन Tata Curvv EV और Harrier EV पर क्या मिल रहे हैं ऑफर्स? मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) के खरीदारों के लिए टाटा मोटर्स की गाड़ियों पर आकर्षक डील मिल रही है: टाटा कर्व ईवी और हैरियर ईवी: रिपोर्ट्स के मुताबिक, टाटा कर्व ईवी (Curvv EV) के चुनिंदा स्टॉक पर 3.35 लाख रुपये तक के फायदे मिल रहे हैं, जबकि टाटा हैरियर ईवी (Harrier EV) के कुछ वेरिएंट्स पर 2.75 लाख रुपये तक के बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, टाटा कर्व ईवी (Curvv EV) के चुनिंदा स्टॉक पर 3.35 लाख रुपये तक के फायदे मिल रहे हैं, जबकि टाटा हैरियर ईवी (Harrier EV) के कुछ वेरिएंट्स पर 2.75 लाख रुपये तक के बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। फायदों का गणित: इन ऑफर्स में कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज या स्क्रैपेज बोनस और लॉयल्टी बेनिफिट्स शामिल हो सकते हैं। पुरानी और नई मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक के आधार पर भी फायदों में अंतर हो सकता है। बुकिंग से पहले डीलरशिप से ऑन-रोड कीमत और डिस्काउंट का रिटर्न ब्रेकडाउन जरूर मांग लें। Honda Elevate पर ग्राहकों को क्या छूट मिल रही है? होंडा की लोकप्रिय मिड-साइज एसयूवी एलीवेट (Honda Elevate) भी इस फेस्टिव सीजन में आकर्षक छूट के दायरे में है: कितनी है बचत? अक्तूबर 2026 के ऑफर्स के अनुसार, प्री-फेसलिफ्ट एलीवेट के चुनिंदा ZX और ZX ADV वेरिएंट्स पर 2.35 लाख रुपये तक के फायदे विज्ञापित किए गए हैं।

अक्तूबर 2026 के ऑफर्स के अनुसार, प्री-फेसलिफ्ट एलीवेट के चुनिंदा ZX और ZX ADV वेरिएंट्स पर 2.35 लाख रुपये तक के फायदे विज्ञापित किए गए हैं। शर्तें: यह छूट वेरिएंट, मैन्युफैक्चरिंग ईयर और डीलरशिप स्टॉक पर निर्भर करती है। यदि आप पुरानी कार एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं, तो एक्सचेंज बोनस न मिलने पर कुल फायदा कम हो सकता है। Hyundai की गाड़ियों (Grand i10 Nios से Creta तक) पर क्या चल रहा है? ह्यूंदै के पोर्टफोलियो में शामिल कई गाड़ियों पर फेस्टिव ऑफर्स की धूम है: किन कारों पर मिल रही छूट? ग्रैंड आई10 निऑस (Grand i10 Nios), ऑरा (Aura), आई20 (i20), वरना (Verna), क्रेटा (Creta) और अल्काजार (Alcazar) जैसी गाड़ियों पर प्रमोशनल ऑफर्स दिए जा रहे हैं।

ग्रैंड आई10 निऑस (Grand i10 Nios), ऑरा (Aura), आई20 (i20), वरना (Verna), क्रेटा (Creta) और अल्काजार (Alcazar) जैसी गाड़ियों पर प्रमोशनल ऑफर्स दिए जा रहे हैं। ₹1 लाख तक के बेनिफिट्स: कुछ चुनिंदा मॉडलों पर 1 लाख रुपये तक के फायदे मिल रहे हैं। हालांकि, यह डिस्काउंट हर मॉडल पर एक जैसा नहीं है। हैचबैक, सेडान और एसयूवी के ऑफर्स अलग-अलग हो सकते हैं, इसलिए कैश डिस्काउंट और कॉर्पोरेट बेनेफिट्स की अलग से जानकारी ले लें। Toyota Land Cruiser 300 पर कितनी भारी छूट मिल रही है? लग्जरी एसयूवी सेगमेंट में ग्राहकों के लिए टोयोटा की फ्लैगशिप कार पर सबसे बड़ा ऑफर सामने आया है: ₹13.38 लाख तक का फायदा: टोयोटा लैंड क्रूजर 300 (Toyota Land Cruiser 300) के चुनिंदा 2025 मॉडल-ईयर स्टॉक पर 13.38 लाख रुपये तक के बेनिफिट्स की रिपोर्ट्स सामने आई हैं।

टोयोटा लैंड क्रूजर 300 (Toyota Land Cruiser 300) के चुनिंदा 2025 मॉडल-ईयर स्टॉक पर 13.38 लाख रुपये तक के बेनिफिट्स की रिपोर्ट्स सामने आई हैं। जरूरी सलाह: यह रकम काफी बड़ी है, लेकिन यह सीधे कैश डिस्काउंट नहीं है। इसमें कई इंसेंटिव्स और पुरानी मैन्युफैक्चरिंग ईयर का स्टॉक शामिल हो सकता है। ऐसे में खरीदारी से पहले वारंटी और ऑन-रोड प्राइस की पूरी जांच कर लें। कार खरीदते समय सबसे अच्छा सौदा कैसे पक्का करें? त्योहारी सीजन में डिस्काउंट का पूरा लाभ उठाने और किसी भी भ्रम से बचने के लिए इन बातों का ध्यान रखें: कम से कम दो डीलर्स से तुलना करें: एक ही मॉडल और वेरिएंट के लिए अलग-अलग डीलरशिप से कोटेशन मांगें। डीलर के पास स्टॉक के हिसाब से ऑफर्स बदल सकते हैं। कैश डिस्काउंट और कंडीशनल बेनिफिट्स को अलग समझें: एक्सचेंज बोनस या लॉयल्टी रिवार्ड्स के लिए खास शर्तें होती हैं, इसलिए यह न मानें कि हर छूट आप पर लागू होगी। फाइनल ऑन-रोड कीमत पूछें: सिर्फ एक्स-शोरूम कीमत देखने के बजाय रजिस्ट्रेशन, बीमा और एसेसरीज समेत कुल ऑन-रोड प्राइस का मिलान करें। मैन्युफैक्चरिंग ईयर चेक करें: भारी डिस्काउंट अक्सर पुराने स्टॉक पर मिलता है। गाड़ी की निर्माण तिथि की पुष्टि जरूर करें। बीमा और एसेसरीज पर मोलभाव करें: बीमा प्रीमियम और बंडल एसेसरीज की जांच अपने स्तर पर करें। ताकि डीलर आपसे छुपे हुए चार्ज न वसूल सके। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) के खरीदारों के लिए टाटा मोटर्स की गाड़ियों पर आकर्षक डील मिल रही है:होंडा की लोकप्रिय मिड-साइज एसयूवी एलीवेट (Honda Elevate) भी इस फेस्टिव सीजन में आकर्षक छूट के दायरे में है:ह्यूंदै के पोर्टफोलियो में शामिल कई गाड़ियों पर फेस्टिव ऑफर्स की धूम है:लग्जरी एसयूवी सेगमेंट में ग्राहकों के लिए टोयोटा की फ्लैगशिप कार पर सबसे बड़ा ऑफर सामने आया है:त्योहारी सीजन में डिस्काउंट का पूरा लाभ उठाने और किसी भी भ्रम से बचने के लिए इन बातों का ध्यान रखें:

त्योहारी सीजन में नई कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे ग्राहकों के लिए यह समय बेहद शानदार साबित हो सकता है। अक्तूबर महीने में ऑटोमोबाइल कंपनियों और डीलरशिप ने ग्राहकों को लुभाने के लिए स्पेशल फेस्टिव बेनिफिट्स और बंपर छूट का एलान किया है। इलेक्ट्रिक एसयूवी, फैमिली हैचबैक से लेकर प्रीमियम लग्जरी गाड़ियों तक पर कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, लॉयल्टी बेनिफिट्स और अन्य प्रमोशनल ऑफर्स दिए जा रहे हैं।