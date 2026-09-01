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ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट ने टोयोटा स्टारलेट को दी 4-स्टार रेटिंग: पहले 0-स्टार और अब 4-स्टार, क्या बदला?

Tue, 01 Sep 2026 06:32 PM IST
Amar Sharma ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amar Sharma Updated Tue, 01 Sep 2026 06:32 PM IST
सार

ग्लोबल एनसीएपी के 'SaferCarsForAfrica' क्रैश टेस्ट अभियानों के तहत Toyota Starlet हैचबैक ने वयस्कों की सुरक्षा के मामले में 4-स्टार सुरक्षा रेटिंग हासिल की है। जानें कैसे आया यह बदलाव।

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Toyota Starlet Scores 4 Stars in Global NCAP Crash Test After 6-Airbag Upgrade
Toyota Starlet Car Safety Rating - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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Toyota Starlet (टोयोटा स्टारलेट) की सेफ्टी रेटिंग में बड़ा सुधार देखने को मिला है। ग्लोबल एनसीएपी (Global NCAP) के ताजा SaferCarsForAfrica (अफ़्रीका के लिए सुरक्षित कारें) क्रैश टेस्ट अभियान के तहत इस हैचबैक को वयस्क यात्रियों की सुरक्षा के लिए 4-स्टार रेटिंग मिली है। यह नतीजा उस समय आया है, जब टोयोटा ने कार को अपडेट करते हुए इसमें 6 एयरबैग को स्टैंडर्ड कर दिया है। 

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वहीं, बच्चों की सुरक्षा के लिए नई स्टारलेट को 3-स्टार रेटिंग मिली है। ग्लोबल एनसीएपी द्वारा टेस्ट की गई यह कार भारत में निर्मित है और दक्षिण अफ्रीका में बेची जाती है। जहां अब तक इसकी 20,000 से अधिक यूनिट्स बिक चुकी हैं। 

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पहले और अब की रेटिंग में कितना अंतर आया?

नई स्टारलेट का यह नतीजा इसी साल मई में जारी ग्लोबल एनसीएपी की पिछली रेटिंग की तुलना में बड़ा सुधार है। उस समय टेस्ट की गई स्टारलेट में केवल 2 एयरबैग थे और उसे वयस्क यात्रियों की सुरक्षा के लिए 0 स्टार मिले थे। बच्चों की सुरक्षा के लिए उस मॉडल को तब भी 3 स्टार मिले थे।

पिछले टेस्ट वाली कार में ड्राइवर और फ्रंट पैसेंजर के लिए एयरबैग तथा इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) स्टैंडर्ड था। हालांकि, साइड इम्पैक्ट की स्थिति में यात्रियों के सिर की सुरक्षा के लिए इसमें एयरबैग उपलब्ध नहीं थे।

Toyota Starlet Scores 4 Stars in Global NCAP Crash Test After 6-Airbag Upgrade
Toyota Starlet Side Impact GNCAP Car Crash Test - फोटो : GNCAP

6 एयरबैग ने सेफ्टी रेटिंग कैसे बदली?

टोयोटा ने बाद में स्टारलेट को अपडेट करते हुए 6 एयरबैग को स्टैंडर्ड फीचर बना दिया। अतिरिक्त एयरबैग में साइड और कर्टेन एयरबैग शामिल हैं। जो साइड से टक्कर होने की स्थिति में यात्रियों के सिर को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करते हैं।

इस सेफ्टी अपग्रेड के बाद कार के प्रदर्शन में बड़ा बदलाव देखने को मिला और ग्लोबल एनसीएपी के नए टेस्ट में स्टारलेट को वयस्क यात्रियों की सुरक्षा के लिए 4 स्टार मिले हैं। हालांकि, बच्चों की सुरक्षा रेटिंग 3 स्टार पर ही बनी रही। 

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Global NCAP ने अपडेटेड मॉडल का दोबारा टेस्ट क्यों किया?

ग्लोबल एनसीएपी के अनुसार, उसने टोयोटा को 6 एयरबैग वाली स्टारलेट को स्वेच्छा से दोबारा टेस्ट के लिए भेजने का विकल्प दिया था। हालांकि, निर्माता ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया।

इसके बाद ग्लोबल एनसीएपी ने अपने स्वयं के फंड से अपडेटेड स्टारलेट खरीदकर उसका परीक्षण किया। नए क्रैश टेस्ट में 6 एयरबैग वाली कार ने वयस्क यात्रियों की सुरक्षा के लिए 4-स्टार रेटिंग हासिल की, जबकि बच्चों की सुरक्षा के लिए इसे 3 स्टार मिले।

यह सेफ्टी अपग्रेड भारत स्थित प्लांट में किए गए प्रोडक्शन अपडेट का हिस्सा था। 

Toyota Starlet Scores 4 Stars in Global NCAP Crash Test After 6-Airbag Upgrade
Toyota Starlet Frontal Impact GNCAP Car Crash Test - फोटो : GNCAP

Global NCAP ने इस सुधार पर क्या कहा?

ग्लोबल एनसीएपी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रिचर्ड वुड्स ने कहा कि 4-स्टार रेटिंग यह दिखाती है कि जब वाहन निर्माता महत्वपूर्ण सुरक्षा उपकरणों को स्टैंडर्ड बनाते हैं, तो क्रैश टेस्ट प्रदर्शन में कितना बड़ा सुधार हो सकता है।

दक्षिण अफ्रीका की ऑटोमोबाइल एसोसिएशन ने भी इस बदलाव का स्वागत किया। संगठन के सीईओ बॉबी रामागवेडे के अनुसार, एंट्री-लेवल कारों में सेफ्टी फीचर्स में किए गए बदलाव उनके क्रैश टेस्ट प्रदर्शन को बेहतर बना सकते हैं। 

पहले 0 स्टार और अब 4 स्टार, क्या बदला?

मई में टेस्ट की गई 2 एयरबैग वाली Toyota Starlet को वयस्क यात्रियों की सुरक्षा के लिए 0 स्टार मिले थे। ग्लोबल एनसीएपी ने उस समय साइड इम्पैक्ट के दौरान सिर की सुरक्षा के लिए एयरबैग की कमी को कार की प्रमुख सेफ्टी सीमाओं में शामिल किया था।

अब 6 एयरबैग, जिनमें साइड और कर्टेन एयरबैग भी शामिल हैं, को स्टैंडर्ड करने के बाद इसी मॉडल की वयस्क यात्री सुरक्षा रेटिंग बढ़कर 4 स्टार हो गई है। हालांकि, बच्चों की सुरक्षा के लिए इसकी रेटिंग 3 स्टार ही बनी हुई है।

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