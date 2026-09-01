ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट ने टोयोटा स्टारलेट को दी 4-स्टार रेटिंग: पहले 0-स्टार और अब 4-स्टार, क्या बदला?

पहले और अब की रेटिंग में कितना अंतर आया?

नई स्टारलेट का यह नतीजा इसी साल मई में जारी ग्लोबल एनसीएपी की पिछली रेटिंग की तुलना में बड़ा सुधार है। उस समय टेस्ट की गई स्टारलेट में केवल 2 एयरबैग थे और उसे वयस्क यात्रियों की सुरक्षा के लिए 0 स्टार मिले थे। बच्चों की सुरक्षा के लिए उस मॉडल को तब भी 3 स्टार मिले थे।

पिछले टेस्ट वाली कार में ड्राइवर और फ्रंट पैसेंजर के लिए एयरबैग तथा इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) स्टैंडर्ड था। हालांकि, साइड इम्पैक्ट की स्थिति में यात्रियों के सिर की सुरक्षा के लिए इसमें एयरबैग उपलब्ध नहीं थे।