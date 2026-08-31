एथर कोनार्क vs बजाज चेतक vs टीवीएस आईक्यूब: कीमत, बैटरी और रेंज में कौन-सा इलेक्ट्रिक स्कूटर बेहतर?

दावा की गई रेंज के मामले में TVS iQube ST 5.3 सबसे आगे है। यह एक बार चार्ज करने पर अधिकतम 212 किलोमीटर की IDC रेंज देने का दावा करता है। TVS iQube रेंज में अलग-अलग वेरिएंट्स की रेंज 145 से 212 किलोमीटर तक है।

इसके बाद Ather Konarc S आता है, जिसकी रेंज वेरिएंट के अनुसार 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक है।

वहीं, Bajaj Chetak के C3501 और C3502 वेरिएंट्स एक बार चार्ज करने पर अधिकतम 153 किलोमीटर की रेंज देते हैं। Chetak रेंज में दावा की गई रेंज 113 किलोमीटर से 153 किलोमीटर तक है।

एंट्री-लेवल मॉडल्स की बात करें तो:

Ather Konarc S 100: 100 किलोमीटर

TVS iQube 2.3: 114 किलोमीटर

Bajaj Chetak C3001: 131 किलोमीटर

अगर प्राथमिकता सबसे ज्यादा रेंज की है, तो iQube ST 5.3 इस तुलना में सबसे आगे नजर आता है, हालांकि इसकी कीमत भी अधिक है। वहीं, एथर और बजाज के मॉडल मध्यम रेंज वाले सेगमेंट में प्रतिस्पर्धी विकल्प पेश करते हैं।