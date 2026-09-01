ई20 पेट्रोल पूरी तरह सुरक्षित: केवल पुरानी गाड़ियों के माइलेज में आ सकती है गिरावट- FADA अध्यक्ष का एलान

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FADA के 8वें ऑटो रिटेल कॉन्क्लेव के दौरान एएनआई से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि E20 कोई नई या अनजान चीज नहीं है। बल्कि यह सामान्य पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल मिलाकर तैयार किया गया एक आजमाया हुआ और परीक्षण किया गया ईंधन है। जिसे सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रमाणित किया गया है। विज्ञापन FADA के 8वें ऑटो रिटेल कॉन्क्लेव के दौरान एएनआई से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि E20 कोई नई या अनजान चीज नहीं है। बल्कि यह सामान्य पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल मिलाकर तैयार किया गया एक आजमाया हुआ और परीक्षण किया गया ईंधन है। जिसे सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रमाणित किया गया है।

देश में E20 ईंधन (20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल) के इस्तेमाल को लेकर बनी आशंकाओं को दूर करते हुए 'फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन' (FADA) के अध्यक्ष साईं गिरिधर ने स्पष्ट किया है कि यह ईंधन वाहनों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है।