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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Automobiles News ›   August 2026 Auto Sales: Maruti Crosses 1-Million Mark; M&M, Hyundai, Tata Motors JSW MG Report Record Growth

अगस्त 2026 में वाहन बिक्री को रफ्तार:मारुति 10 लाख के पार, महिंद्रा की बिक्री 50% बढ़ी, ह्यूंदै का भी रिकॉर्ड

Tue, 01 Sep 2026 04:44 PM IST
Amar Sharma ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amar Sharma Updated Tue, 01 Sep 2026 04:44 PM IST
सार

भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में अगस्त 2026 के दौरान मजबूत बिक्री देखने को मिली। जानें किस वाहन निर्माता कंपनी ने कितने वाहन बेचे। 

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August 2026 Auto Sales: Maruti Crosses 1-Million Mark; M&M, Hyundai, Tata Motors JSW MG Report Record Growth
August Auto Sales - फोटो : Amar Ujala
देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने वित्त वर्ष 2026-27 के शुरुआती पांच महीनों (अप्रैल-अगस्त) में ही 11,43,365 यूनिट्स की कुल बिक्री दर्ज करते हुए 10 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है। बीते वर्ष की समान अवधि में यह आंकड़ा 8,89,070 यूनिट्स का था। 


मारुति सुजुकी ने अगस्त 2026 में कुल 2,19,220 वाहनों की डिलीवरी की, जिसमें 1,80,078 यूनिट्स की घरेलू बिक्री शामिल है:
  • पैसेंजर व्हीकल्स: घरेलू बाजार में कंपनी के पैसेंजर वाहनों की बिक्री बढ़कर 1,76,971 यूनिट्स हो गई (जो पिछले साल 1,31,278 यूनिट्स थी)।
  • यूटिलिटी व कॉम्पैक्ट कारें: यूटिलिटी वाहनों (SUVs) की बिक्री बढ़कर 79,045 यूनिट्स और कॉम्पैक्ट/मिड-साइज कारों की बिक्री 77,166 यूनिट्स दर्ज की गई।
  • निर्यात व OEM: कंपनी ने 33,844 यूनिट्स का निर्यात किया और अन्य कंपनियों (OEM) को 5,298 वाहन आपूर्ति किए। 
August 2026 Auto Sales: Maruti Crosses 1-Million Mark; M&M, Hyundai, Tata Motors JSW MG Report Record Growth
Mahindra XEV 9S Electric SUV - फोटो : Mahindra

महिंद्रा एंड महिंद्रा की एसयूवी बिक्री में कितनी बड़ी उछाल देखी गई?

महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऑटोमोटिव सेगमेंट ने अगस्त में धमाकेदार प्रदर्शन किया है। कंपनी की एसयूवी (SUV) बिक्री में 50 प्रतिशत की भारी वृद्धि दर्ज की गई, जिससे कुल 59,257 एसयूवी बिकीं:
  • कुल ऑटो बिक्री: निर्यात मिलाकर महिंद्रा की कुल वाहन बिक्री 42% बढ़कर 1,07,648 यूनिट्स पर पहुंच गई।
  • कमर्शियल व 3-व्हीलर: कंपनी के कमर्शियल वाहनों की घरेलू बिक्री 22% बढ़कर 27,415 यूनिट्स और थ्री-व्हीलर (इलेक्ट्रिक सहित) बिक्री 42% बढ़कर 14,922 यूनिट्स रही।
  • ट्रैक्टर व फार्म बिजनेस: अच्छे मानसून और खरीफ की अच्छी बुवाई के दम पर कंपनी की घरेलू ट्रैक्टर बिक्री 5% बढ़कर 27,595 यूनिट्स (कुल बिक्री 29,507 यूनिट्स) दर्ज की गई।
August 2026 Auto Sales: Maruti Crosses 1-Million Mark; M&M, Hyundai, Tata Motors JSW MG Report Record Growth
Hyundai Grand i10 Nios Vibe Edition - फोटो : Hyundai

ह्यूंदै मोटर इंडिया ने अगस्त महीने में कौन-सा नया कीर्तिमान बनाया है?

ह्यूंदै मोटर इंडिया ने अगस्त 2026 में 54,396 यूनिट्स की घरेलू बिक्री दर्ज की। जो कि कंपनी के इतिहास में किसी भी 'अगस्त' महीने का सबसे उच्चतम आंकड़ा है।
  • ग्रोथ रेट: घरेलू बिक्री में सालाना आधार पर 23.6 प्रतिशत का इजाफा हुआ है।
  • कुल बिक्री व निर्यात: निर्यात सहित ह्यूंदै की कुल बिक्री 8.8% बढ़कर 65,796 यूनिट्स रही। ह्यूंदै के प्रबंध निदेशक और सीईओ तरुण गर्ग ने इस प्रदर्शन का श्रेय कंपनी के मजबूत पोर्टफोलियो को दिया। हालांकि उन्होंने उल्लेख किया कि पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव के कारण निर्यात लॉजिस्टिक्स में कुछ चुनौतियां आईं। 
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Girish Wagh, MD & CEO, Tata Motors, Rajesh Kaul, VP and Business Head, Aniruddha Kulkarni, Head-Eng - फोटो : Tata Motors

टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल (CV) सेगमेंट में कैसा प्रदर्शन रहा?

टाटा मोटर्स ने अगस्त महीने में अपने कमर्शियल वाहन (CV) सेगमेंट में शानदार वापसी दर्ज की है। कंपनी की घरेलू कमर्शियल व्हीकल बिक्री में 33 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई, जो कुल 36,619 यूनिट्स रही:
  • हैवी ट्रक (HCV): हैवी कमर्शियल ट्रकों की बिक्री में 42% की तेजी आई (10,612 यूनिट्स)।
  • इंटरमीडिएट व लाइट ट्रक्स: I&LCV सेगमेंट में 20% की ग्रोथ के साथ 6,859 यूनिट्स बिकीं।
  • पिकअप व पैसेंजर कैरियर: स्मॉल कमर्शियल पिकअप 34% बढ़कर 14,447 यूनिट्स और पैसेंजर कैरियर्स 31% बढ़कर 4,701 यूनिट्स रहे। 
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2026 MG Hector Facelift - फोटो : MG Motor

JSW MG मोटर इंडिया ने कैसी ग्रोथ दर्ज की और कौन सी नई कार पेश की?

JSW MG मोटर इंडिया की होलसेल बिक्री अगस्त में 14 प्रतिशत बढ़कर 7,508 यूनिट्स पर पहुंच गई। कंपनी ने अपने पेट्रोल-डीजल (ICE) और न्यू एनर्जी व्हीकल (NEV) दोनों पोर्टफोलियो में निरंतर ग्रोथ दर्ज की है:
  • नया मॉडल लॉन्च: कंपनी ने अगस्त में अपनी नई MG Hector Tomahawk को ईवी और प्लग-इन हाइब्रिड (PHEV) वेरिएंट्स में लॉन्च किया है।
  • डीलरशिप डिलीवरी: हेक्टर टोमाहॉक EV की डिस्पैच शुरू हो चुकी है जिसकी डिलीवरी सितंबर से होगी, वहीं PHEV वेरिएंट की टेस्ट ड्राइव और डिलीवरी नवंबर से शुरू होने की योजना है।
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