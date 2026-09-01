



मारुति सुजुकी ने अगस्त 2026 में कुल 2,19,220 वाहनों की डिलीवरी की, जिसमें 1,80,078 यूनिट्स की घरेलू बिक्री शामिल है: पैसेंजर व्हीकल्स: घरेलू बाजार में कंपनी के पैसेंजर वाहनों की बिक्री बढ़कर 1,76,971 यूनिट्स हो गई (जो पिछले साल 1,31,278 यूनिट्स थी)।

घरेलू बाजार में कंपनी के पैसेंजर वाहनों की बिक्री बढ़कर 1,76,971 यूनिट्स हो गई (जो पिछले साल 1,31,278 यूनिट्स थी)। यूटिलिटी व कॉम्पैक्ट कारें: यूटिलिटी वाहनों (SUVs) की बिक्री बढ़कर 79,045 यूनिट्स और कॉम्पैक्ट/मिड-साइज कारों की बिक्री 77,166 यूनिट्स दर्ज की गई।

यूटिलिटी वाहनों (SUVs) की बिक्री बढ़कर 79,045 यूनिट्स और कॉम्पैक्ट/मिड-साइज कारों की बिक्री 77,166 यूनिट्स दर्ज की गई। निर्यात व OEM: कंपनी ने 33,844 यूनिट्स का निर्यात किया और अन्य कंपनियों (OEM) को 5,298 वाहन आपूर्ति किए। मारुति सुजुकी ने अगस्त 2026 में कुल 2,19,220 वाहनों की डिलीवरी की, जिसमें 1,80,078 यूनिट्स की घरेलू बिक्री शामिल है:

देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने वित्त वर्ष 2026-27 के शुरुआती पांच महीनों (अप्रैल-अगस्त) में ही 11,43,365 यूनिट्स की कुल बिक्री दर्ज करते हुए 10 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है। बीते वर्ष की समान अवधि में यह आंकड़ा 8,89,070 यूनिट्स का था।